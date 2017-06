Guardiola envolve-se na campanha pela independência da Catalunha

"Votaremos em referendum par decidir o nosso futuro ainda que o Estado não queira", afirmou o ex-treinador do Barcelona, durante a leitura de um manifesto pró-independência da Catalunha.

Mais de 30 mil pessoas concentraram-se este domingo, segundo estimativas da Guardia Civil, em Montjuic de Barcelona para apoiar o movimento Referendum es democracia. Organizada pelo movimento separatista da Catalunha, a iniciativa contou com a presença de Carles Puigdemont, presidente da região da Catalunha.



O manifesto independentista foi lido, segundo relata a edição online do El País, por Pep Guardiola, atual treinador do Manchester City e antigo treinador do Barcelona. "A única resposta possível é votar. Estamos aqui para deixar claro que em 1 de outubro votaremos em referendo para decidir o nosso futuro ainda que o Estado espanhol não queira", afirmou o atual treinador do Manchester City entre uma ovação do público. E não deixou de apelar a "todos os democratas europeus e do mundo para fazer frente a aos abusos de um estado autoritário".