Acabou de acordar? Eis o que precisa de saber sobre as eleições no Reino Unido

Theresa May tinha um avanço substancial sobre os restantes partidos políticos britânicos quando, em abril, decidiu convocar eleições antecipadas para 8 de junho, ontem, na esperança de reforçar a sua maioria parlamentar e assim conseguir uma postura negocial mais forte face à União Europeia.

As negociações formais do Brexit tinham acabado de começar, em março. O que acabou por acontecer ao longo destes meses, contudo, foi que as intenções de voto tão concentradas nos Tories se foram espalhando por outros partidos e os Trabalhistas ao leme de Jeremy Corbyn foram, passo a passo, subindo cada vez mais na escada das sondagens até ao ponto em que, na véspera da ida às urnas, estavam praticamente empatados com o governo nas sondagens, que previam um avanço ligeiro para May mas dentro da margem de erro.

Os britânicos estavam escaldados desde o ano passado, quando a maioria das sondagens previu a vitória da UE sobre o Brexit até ao último dia de campanha, aumentando a sensação de choque que se espalhou pelo Reino Unido, pela Europa e pelo mundo quando, no dia a seguir ao referendo, se percebeu que uma maioria simples da população tinha preferido abandonar o bloco. Foi com a mesma sensação de choque que, um ano depois dessa consulta, o eleitorado britânico voltou a acordar hoje para o inesperado: nenhum partido conseguiu uma maioria simples no parlamento, pelo que os próximos tempos vão ser caóticos e interessantes.

O Partido Conservador foi o mais votado, mas de acordo com a contagem provisória dos votos esta sexta-feira de manhã, ficou longe dos 326 votos necessários para não ter de formar coligação. Contra os seus 314 deputados eleitos, os trabalhistas conseguiram eleger 261, os Liberais Democratas 12 e o Partido Nacionalista Escocês (SNP) 35.

Jeremy Corbyn, que assinou um dos maiores retornos à popularidade de que há memória, depois de vários meses de uma guerra interna no partido que muito o atingiu politicamente, já declarou que May deve demitir-se num ato de humildade, como quem assume que o seu objetivo definido e anunciado aos sete ventos — o de reforçar o mandato do Brexit para as negociações com a UE — ficou pelo caminho.

"As pessoas têm dito que estão fartas de políticas de austeridade", declarou o líder trabalhista esta madrugada, quando as primeiras sondagens à boca de urna começaram a antever o empate. "A primeira-ministra convocou estas eleições porque queria um mandato. Bom, o mandato que conseguiu foi perder assentos conservadores, perder votos, perder apoios e perder a confiança [do eleitorado]."

May, que está no poder há um ano após ter sucedido automaticamente a David Cameron no rescaldo da vitória do Brexit, já garantiu que não vai a lado nenhum, pelo menos para já. O seu partido já está a estudar a possibilidade de tentar formar coligação com o Partido Unionista Democrático (DUP), que conquistou dez assentos no parlamento.

"Assistimos a dois erros de cálculo político dramáticos por dois primeiros-ministros conservadores num curto espaço de tempo, é incrível", comentava esta manhã Heather Conley, diretora do programa para a Europa no Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos, referindo-se ao facto de Cameron ter feito uma jogada semelhante quando prometeu referendar a saída da UE para conseguir votos nas eleições de 2015, achando que a maioria ficaria na barricada europeísta.

Não há riscos controlados nestes tempos de volatilidades, incertezas e populismos. Que o diga também o Partido para a Independência do Reino Unido (UKIP), de Nigel Farage, um dos grandes porta-estandartes do Brexit que, nas eleições de quinta-feira, não conseguiu eleger um único deputado. Paul Nuttall, o atual líder do UKIP, perdeu o seu assento por Boston e Skegness, a "capital do Brexit". "O voto no UKIP colapsou em todo o país, indo sobretudo para os Conservadores — mas a retórica pró-Hard Brexit de May não foi suficiente para lhe garantir a vitória e é difícil ver um futuro para um partido que não tem objetivos numa altura em que os dois grandes candidatos estão empenhados em deixar a UE", refere o "The Guardian".