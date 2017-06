Piza com marijuana para fins médicos vendida em Massachusetts

Cada fatia custa 34 cêntimos, mas a venda é restrita àqueles a que possuam indicação dos serviços estatais a permitir o acesso à marijuana para fins médicos

Um fornecedor de marijuana para fins médicos do Estado norte-americano de Massachusetts criou uma piza com a droga, para satisfazer os pacientes que não a pretendiam fumar nem ingerir em bolos.

O diretor de operações da Ermont Inc., Seth Yaffe, indicou à Associated Press que a empresa já tinha uma série de produtos comestíveis com marijuana, mas pretenderam satisfazer os pacientes que desejavam ingerir a droga sem ser acompanhada por muito açúcar.

O molho de tomate contém 125 miligramas de THC, a substância ativa da marijuana. A venda começou há três semanas.

Cada fatia de piza 15 centímetros custa 34 cêntimos de dólar (34 cêntimos de euro), mas podem apenas ser adquiridas por quem tenha indicação dos serviços estatais a permitir o acesso à marijuana para fins médicos.