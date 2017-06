Myanmar: Corpos de ocupantes do avião que se despenhou recuperados no mar

As equipas de resgate recuperaram esta quinta-feira os corpos de três ocupantes do avião militar birmanês que se despenhou, quarta-feira, no mar frente à costa sudeste da Birmânia com 104 pessoas a bordo.

Segundo as informações que o Exército da Birmânia está a difundir através de uma conta na rede social Facebook, os corpos de um homem, uma mulher e de um menor foram detetados e recuperados nas últimas horas.

As equipas que se encontram na zona, a 22 quilómetros de Kyauk Nimak, encontraram também as rodas do aparelho, vários coletes salva-vidas e peças de roupa.

O avião, um Y-8F-200 de fabrico chinês, descolou, quarta-feira, da cidade de Myeik com destino a Rangun tendo desaparecido do radar, depois de sobrevoar a cidade de Dawei, a cerca de cem quilómetros do aeroporto de partida.

No aparelho viajavam 90 passageiros, entre militares e familiares dos soldados, e 14 tripulantes.

As Forças Armadas tinham recebido o Y-8F-200 em março de 2016 com 809 horas de voo.

Pelo menos seis navios da Marinha birmanesa e três aviões participam na missão de busca de eventuais sobreviventes do acidente.

Em fevereiro de 2016, cinco pessoas perderam a vida num acidente com outro avião militar birmanês.