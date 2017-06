Em direto: Theresa May vence, mas perde maioria absoluta (projeções)

As urnas fecharam. Às 22h, as primeiras projeções (sondagem da BBC/ ITV/ Skynews) davam a vitória aos conservadores, liderados pela atual primeira-ministra Theresa May (com 314 assentos parlamentares). A confirmar-se, será um resultado amargo, pois os tories perdem a maioria absoluta e 16 deputados em Westminster. Os trabalhistas de Jeremy Corbyn ficam com 266 deputados. Poucos dias depois de dois atentados terroristas em território britânico, o Reino Unido vai novamente a eleições para escolher o Governo que vai negociar o Brexit

refresque a página frequentemente (basta clicar na tecla F5) para ver as atualizações mais recentes

23h35 No segundo círculo anunciado, Houghton e Sunderland Sul-coreana a trabalhista Bridget Phillipson é reeleita com 59,6%, mais 4,4% do que em 2015. Também os conservadores, segundos classificados, sobem 11%.

23h32 Os resultados de Newcastle Central mostram um reforço dos dois maiores partidos. Os trabalhistas vencem com 64,89%, subindo 9,88%, e os conservadores ficam em segundo com 24,62%, cresçendo 5,73%. O regresso do bipartidarismo é uma das tendências que as sondagens apontaram ao longo da campanha.

23h22 “Claramente teve um resultado pior do que há dois anos e é quase impossível que consiga formar governo, duvido que sobreviva a longo prazo como líder do partido Conservador”, comentou George Osborne na ITV, sublinhando que trabalhou sempre “muito bem” com Theresa May. O antigo ministro das Finanças do Governo de David Cameron sublinhou que o panorama para May está complicado.

23h09 Newcastle bateu Sunderland e foi o primeiro círculo eleitoral a anunciar resultados, pouco passava das 23h. O círculo de Sunderland tem sido nas últimas eleições o primeiro a declarar resultados. Em noite eleitoral, as várias zonas quase que competem para ser as primeiras a anunciar o deputado eleito.

23h05 Menzies Campbell, ex-líder dos Liberais Democratas, disse à BBC que, apesar de ser apenas uma projeção, “uma coisa é certa: os esforços de May para obter uma ampla maioria e conseguir um acordo “duro” com a UE simplesmente explodiram”

23h01 A trabalhista Chi Onwurah foi eleita pelo círculo eleitoral de Newcastle Central. Este é o primeiro resultado da noite a ser conhecido. A deputada é assim reeleita com 24,071 votos.

22h51 Após as urnas encerrarem, as caixas com os votos são levadas o mais rapidamente possível para os centros de contagem.

ED SYKES/ Reuters

22h36 Logo após a divulgação das primeiras projeções, a libra caiu e perdeu terreno face a outras moedas. O valor cambial da libra caiu dois cêntimos comparativamente ao euro (para 1,13 euros) e ao dólar (1,2751 dólares).

22h32 Uma vez mais, olhando apenas para os números das projeções, uma eventual coligação entre os trabalhistas (266), nacionalistas escoceses do SNP (34) e os Liberais Democratas (14) faria um total de 314 lugares no Parlamento. Exatamente os mesmo que os conservadores.

22h31 Uma dúvida que está a deixar confuso analistas ouvidos pela BBC5: o que já se esperava é que o Partido Nacional Escocês perdesse deputados para os conservadores. Mas se ambos aparecem agora com menos lugares no Parlamento na projeções, para onde estariam de facto a ir os votos?

22h23 A confirmarem-se as previsões, a convocação de legislativas antecipadas terá sido um tiro no pé de Theresa May. Com mais de 20% de vantagem nas sondagens em abril, quando convocou a ida às urnas, a primeira-ministra terá desbaratado o avanço. Note-se, porém, que se trata de projeções e não resultados. Tudo pode mudar quando os 650 círculos eleitorais começarem a comunicar os seus números oficiais. Em 2015, data das últimas legislativas, as previsões não davam a maioria a David Cameron, que veio a tê-la. E no referendo do Brexit, há cerca de um ano, todas indicavam a vitória da permanência na União Europeia.

22h19 A maioria absoluta no parlamento britânico é de 326 deputados, mais de metade dos 650 assentos parlamentares. Os números agora divulgados são apenas projeções. Os primeiros resultados serão anunciados pelas 23h, mas será a partir das 2h de sexta-feira que começarão a sair em maior número. Pelas 4h já será possível ter uma ideia clara do resultado final, mas os últimos boletins só estarão contados perto do meio dia de sexta-feira.

22h07 As projeções à boca da urna indicam que Theresa May terá vencido as eleições, mas de forma amarga: com 314 deputados, o Partido Conservador da primeira-ministra perderia a maioria absoluta, reduzindo em 16 lugares a sua bancada e ficando 12 aquém do número crucial de 326 que permite governar sozinho. Em segundo lugar, o Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn ficaria com 266 deputados, ganhando 32. Os nacionalistas escoceses do SNP cairiam de 56 para 34, subindo os Liberais Democratas de 9 para 14. O eurocético UKIP não obteria representação na Câmara dos Comuns.

22h00 Resultados das primeiras projeções

Conservadores: 314

Trabalhistas: 266

SNP: 34

Lib Dems: 14

Plaid Cymru: 3

Greens: 1

UKIP: 0

Outros partidos: 138

21h52 Os últimos apelos ao voto por parte dos Conservadores e do Trabalhistas.

21h48 Curiosidade: estas eleições realizam-se no dia em que se assinala o 104º aniversário da morte de Emily Davison, uma das sufragistas. A 4 de junho de 1913, com 40 anos, a militante do movimento pelo voto feminino no Reino Unido foi até ao Derby Epson Downs, uma corrida anual de cavalos, e atirou-se para a frente do cavalo do Rei Jorge V. Quatro dias depois, viria a morrer no seguimento dos ferimentos causados pelo choque.

21h15 Faltam 45 minutos para as urnas fecharem e serem conhecidas as primeiras projeções.

21h01 Cerca de uma centena de estudantes em Newcastle-under-Lyme tiveram problemas para votar. Apesar de apresentarem todas as condições para o fazer, não foram autorizados. Nas redes sociais, foram partilhas críticas e denúncias do caso. Agora, algumas horas depois da confusão, os estudantes estão a ser aconselhados a regressar ao local onde lhes foi recusado o voto para exercer o seu direito.

20h30 São duas Marias, uma Ferraz, a outra Batista. À saída de um café em Stockwell, o epicentro da comunidade portuguesa em Londres, dizem quem prefeririam como primeiro-ministro, se pudessem votar: a primeira escolheria May, porque “ela tem sido mais firme”; a segunda diz Corbyn, porque “sou mais assim”. “Mas somos amigas na mesma”, diz Maria Batista.

20h21 Nas cabines de voto em todo o Reino Unido, há sempre um lápis amarrado a uma cordinha. É uma questão de tradição e de praticidade, segundo a Comissão Eleitoral britânica. Uma caneta pode manchar o voto, ainda mais num país que chove tanto como o Reino Unido. E o “xis” pode ser visível quando se dobra a cédula. Quem quiser, no entanto, pode levar a sua caneta e usá-la. E o Twitter está cheio de posts com a hashtag #usepens.

19h59 É o lado mais tranquilo de umas eleições difíceis: as fotografias de bebés fofinhos e animais adoráveis à porta das estações de voto no Reino Unido viraram tradição. O porquê e o como começou ninguém parece saber responder. Veja aqui as melhores imagens.

19h08 Em 1950, o Reino Unido registou a maior taxa de participação eleitoral desde a segunda Guerra Mundial (83,9%). Atualmente, os números estão bem longe, embora nos últimos anos se note uma tendência para o aumento dos eleitores que exercem o seu direito de voto.

2015: 66.2%

2010: 65.1%

2005: 61.4%

2001: 59.4%

1997: 71.4%

19h01 Outra das hashtags que tem sido muito usada nas redes sociais é a #firsttimevoter. São sobretudo jovens a partilharem imagens desta que é a primeira vez que ajudam a decidir o futuro do país.

18h49 Chuva é algo que definitivamente não assusta os britânicos. Grande parte do Reino Unido amanheceu encoberta e húmida, mas desde cedo havia filas diante de algumas mesas de voto, que abriram às 07h nas legislativas antecipadas que decorrem até às 22h. Cerca de 47 milhões de pessoas estão registadas para escolher quem vai liderar o país nos próximos cinco anos. Leia na íntegra a reportagem de Ricardo Garcia, o correspondente do Expresso em Londres.

18h41 Cerca de 16,4% do eleitorado votou por correspondência, ou seja, ainda antes das urnas abrirem.

18h24 Bares, pousadas, igrejas e contentores são alguns dos lugares pouco comuns onde os britânicos votam. Nas redes sociais, vários eleitores têm também partilhado as imagens dos locais e até foi criada a hashtag #unusualpollingstations. Esta quinta-feira mais de 45 milhões de pessoas são chamadas a votar e eleger 650 deputados para o Parlamento

1 / 8 BEN STANSALL/ Getty Images 2 / 8 GEOFF CADDICK/ Getty Images 3 / 8 ADRIAN DENNIS/ Getty Images 4 / 8 LINDSEY PARNABY/ Getty Images 5 / 8 JUSTIN TALLIS/ Getty Images 6 / 8 OLI SCARFF/ Getty Images 7 / 8 LESLEY MARTI/ Getty Images 8 / 8 GEOFF CADDICK/ Getty Images

17h49 A BBC publicou uma peça em que reune o manifesto de cada um dos partidos que estão a votos. É possível pesquisar por força política ou por temática (por exemplo, educação e família, saúde ou Brexit). Se quiser saber mais detalhes, é passar por lá e explorar.

17h45 Recorde AQUI a reportagem de Paulo Anunciação, em Londres: “Os dias difíceis da senhora May”. Há dois meses, as sondagens mostravam que o Partido Conservador tinha um avanço mais do que confortável para as eleições. Agora está em risco de as perder

getty

17h38 Um das histórias que tem marcado os últimos dias tem como protagonista Banksy. O artista urbano, que tem conseguido manter a sua identidade oculta, prometeu oferecer oferecer versões de uma pintura inédita e de edição limitada aos britânicos que provassem que não votaram no Partido Conservador, liderado por Theresa May.

“Enviem simplesmente uma fotografia do vosso boletim de voto nas urnas a mostrar que votaram contra os Conservadores no poder e esta oferta ser-vos-á enviada por correio”, lia-se no comunicado publicado no site oficial de Banksy no domingo.

No entanto, o plano teve de ser abortado após a polícia ter aberto uma investigação. Fui avisado pela Comissão Eleitoral de que a oferta gratuita de serigrafias vai invalidar os resultados eleitorais”, lê-se agora na página do artista. “Por esse motivo, lamento anunciar que esta promoção mal concebida e legalmente dúbia acabou de ser cancelada.”

A Comissão Eleitoral, que supervisiona os plebiscitos no Reino Unido, define como suborno no âmbito de eleições o ato de “alguém, direta ou indiretamente, oferecer dinheiro a qualquer eleitor, para induzir qualquer eleitor a votar ou a não votar”, uma ofensa eleitoral punível por lei.

17h29 Pode ler AQUI tudo aquilo que precisa de saber sobre a eleição desta quinta-feira: como correu a campanha de May e de Corbyn, o que está em causa e como decorre o processo eleitoral. “650 eleições para escolher o Governo do Brexit”.

17h25 Os eleitores vão escolher os próximos 650 deputados de Westminster. Esta é a segunda vês em dois anos (e ainda houve mais uma votação pelo meio: o referendo ao Brexit). Para garantir a maioria na Câmara dos Comuns e poder formar governo sem precisar de formar coligações, um partido precisa de garantir um mínimo de 326 assentos no parlamento.

Em 2015, últimas legislativas que deram a vitória a David Cameron com o eleitorado já de olhos postos na renegociação do estatuto do Reino Unido na UE, o Partido Conservador venceu 331 dos 650 assentos, a participação eleitoral estacionou nos 66,4%, um número de poderá subir esta quinta-feira.

Em 2015, a maioria conservadora só foi confirmada pelas 13h30 do dia seguinte às eleições. Desta vez, os primeiros assentos deverão ser declarados à meia-noite, esperando-se que o anúncio dos resultados finais aconteça na sexta-feira à tarde.

CHRIS J RATCLIFFE/ Getty images

17h13 A equipa da Arábia Saudita não participou no minuto de silêncio em homenagem às vítimas do ataque terrorista na London Bridge. Tudo aconteceu no jogo de qualificação para o Mundial frente à seleção australiana, que cumpriu a homenagem, alinhando-se no centro do campo com os braços dados.

Segundo a Fox Sports, a federação asiática de futebol aprovou o minuto de silêncio naquele jogo apesar de os sauditas estarem contra. Em campo, os jogadores ficaram com os braços atrás das costas enquanto outros continuaram o aquecimento.

No último sábado, oito pessoas morreram depois de três homens terem atropelado um grupo na London Bridge. Depois, os atacantes saíram da carrinha e correram para o Borough Market armados com facas.

DAVID GRAY/ Reuters

17h02 As urnas estão abertas desde as 7h e só encerram às 22h. Os primeiros resultados ainda vão demorar a surgir, estão previstos para as 23h.

17h00 Alguns números desta eleição:

46.9 milhões de eleitores inscritos;

3.304 candidatos de todos os partidos;

974 candidatos são mulheres (segundo o “The Telegraph é o maior número de sempre);

326 é o número de lugares necessários para conseguir a maioria absoluta no Parlamento;

16h47 Por cá, habitualmente, os locais de voto são escolas,juntas de freguesia, autarquias, bibliotecas... quase tudo o sejam locais de serviços públicos. Os britânicos são um bocadinho mais originais: há igrejas, caravanas e até moinhos e ginásios.

16h41 Enquanto ainda falta muito para saber resultados, nas redes sociais são muitos os eleitores que publicam imagem da ida às urnas. As imagens mais frequentes implicam cães fofinhos e bebés adoráveis, até foram criadas hashtags: #dogsatpollingstations e #babiesatpollingstations

16h32 Em Londres, Corbyn votou também. Chegou sorridente e agradeceu aos repórteres a sua presença: “Muito obrigado por virem aqui hoje. Acabei de votar. Estou muito orgulhoso da nossa campanha”.

ANDY RAIN/EPA

16h24 A primeira-ministra Theresa May votou bem cedo. Eram 8h20 quando, acompanhada pelo marido Philip May, chegou à mesa de voto em Sonning, condado de Berkshire, sudeste de Inglaterra. Apesar de ter acenado a quem ali estava, não prestou qualquer declaração.

FACUNDO ARRIZABALAGA/ EPA

16h22 Mais de 45 milhões de pessoas são chamadas a votar, não em uma mas em 650 eleições. Sob o sistema de círculos uninominais, cada circunscrição é representada por um rosto identificável e conhecido. Dado que só há uma volta, ganha o mais votado, tenha ou não maioria, e os demais votos são desperdiçados. Isto leva a que os cidadãos que vivem em zonas onde predominam ideias políticas diferentes das suas tenham pouca hipótese de influenciar o resultado, optando muitos pelo “voto tático”, isto é, pelo mal menor. O sistema tem sido criticado por sacrificar demasiado a representatividade em nome da governabilidade (é raro não haver maioria absoluta), mas num referendo de 2011 o eleitorado escolheu mantê-lo, por 68%-32%.

16h15 Arranca aqui o acompanhamento em direto as eleições no Reino Unido. Esta quinta-feira, os britânicos decidem o caminho que querem seguir, depois de Theresa May ter convocado eleições antecipadas (é a terceira ida às urnas a nível nacional nos últimos três anos). A última sondagem (realizada para o “Evening Standard”) estima que os conservadores vençam com 44% dos votos, alcançando uma margem de 8% sobre os trabalhistas de Jeremy Corbyn. May é, pois, apontada como favorita, ainda que o seu destino esteja nas mãos dos eleitores, literalmente, até às 22h – quando as urnas encerram.