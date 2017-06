Em direto: Reino Unido escolhe quem o vai tirar da União Europeia

refresque a página frequentemente (basta clicar na tecla F5) para ver as atualizações mais recentes

17h25 Os eleitores vão escolher os próximos 650 deputados de Westminster. Esta é a segunda vês em dois anos (e ainda houve mais uma votação pelo meio: o referendo ao Brexit). Para garantir a maioria na Câmara dos Comuns e poder formar governo sem precisar de formar coligações, um partido precisa de garantir um mínimo de 326 assentos no parlamento.

Em 2015, últimas legislativas que deram a vitória a David Cameron com o eleitorado já de olhos postos na renegociação do estatuto do Reino Unido na UE, o Partido Conservador venceu 331 dos 650 assentos, a participação eleitoral estacionou nos 66,4%, um número de poderá subir esta quinta-feira.

Em 2015, a maioria conservadora só foi confirmada pelas 13h30 do dia seguinte às eleições. Desta vez, os primeiros assentos deverão ser declarados à meia-noite, esperando-se que o anúncio dos resultados finais aconteça na sexta-feira à tarde.

17h02 As urnas estão abertas desde as 7h e só encerram às 22h. Os primeiros resultados ainda vão demorar a surgir, estão previstos para as 23h.

17h00 Alguns números desta eleição:

46.9 milhões de eleitores inscritos;

3.304 candidatos de todos os partidos;

974 candidatos são mulheres (segundo o “The Telegraph é o maior número de sempre);

326 é o número de lugares necessários para conseguir a maioria absoluta no Parlamento;

16h47 Por cá, habitualmente, os locais de voto são escolas,juntas de freguesia, autarquias, bibliotecas... quase tudo o sejam locais de serviços públicos. Os britânicos são um bocadinho mais originais: há igrejas, caravanas e até moinhos e ginásios.

16h41 Enquanto ainda falta muito para saber resultados, nas redes sociais são muitos os eleitores que publicam imagem da ida às urnas. As imagens mais frequentes implicam cães fofinhos e bebés adoráveis, até foram criadas hashtags: #dogsatpollingstations e #babiesatpollingstations

16h32 Em Londres, Corbyn votou também. Chegou sorridente e agradeceu aos repórteres a sua presença: “Muito obrigado por virem aqui hoje. Acabei de votar. Estou muito orgulhoso da nossa campanha”.

16h24 A primeira-ministra Theresa May votou bem cedo. Eram 8h20 quando, acompanhada pelo marido Philip May, chegou à mesa de voto em Sonning, condado de Berkshire, sudeste de Inglaterra. Apesar de ter acenado a quem ali estava, não prestou qualquer declaração.

16h22 Mais de 45 milhões de pessoas são chamadas a votar, não em uma mas em 650 eleições. Sob o sistema de círculos uninominais, cada circunscrição é representada por um rosto identificável e conhecido. Dado que só há uma volta, ganha o mais votado, tenha ou não maioria, e os demais votos são desperdiçados. Isto leva a que os cidadãos que vivem em zonas onde predominam ideias políticas diferentes das suas tenham pouca hipótese de influenciar o resultado, optando muitos pelo “voto tático”, isto é, pelo mal menor. O sistema tem sido criticado por sacrificar demasiado a representatividade em nome da governabilidade (é raro não haver maioria absoluta), mas num referendo de 2011 o eleitorado escolheu mantê-lo, por 68%-32%.

16h15 Arranca aqui o acompanhamento em direto as eleições no Reino Unido. Esta quinta-feira, os britânicos decidem o caminho que querem seguir, depois de Theresa May ter convocado eleições antecipadas (é a terceira ida às urnas a nível nacional nos últimos três anos). A última sondagem (realizada para o “Evening Standard”) estima que os conservadores vençam com 44% dos votos, alcançando uma margem de 8% sobre os trabalhistas de Jeremy Corbyn. May é, pois, apontada como favorita, ainda que o seu destino esteja nas mãos dos eleitores, literalmente, até às 22h – quando as urnas encerram.