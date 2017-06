DogsAtPollingStations e #BabiesAtPollingStations: as imagens fofas de umas eleições complicadas

É o lado mais tranquilo de umas eleições difíceis: as fotografias de bebés fofinhos e animais adoráveis à porta das estações de voto no Reino Unido viraram tradição. O porquê e o como começou ninguém parece saber responder

Desde já avisamos: este é uma peça com um nível de fofura muito elevado. Bebés, cães e até cavalos à porta das estações de voto no Reino Unido estão a encher as redes sociais. Esta quinta-feira, no dia em que os britânicos escolhem o futuro da democracia, as hashtags #DogsAtPollingStations e #BabiesAtPollingStations estão uma vez mais em alta no Twitter.

Em 2015, na eleição em que David Cameron e os conservadores conseguiram assegurar a maioria absoluta no Parlamento, os animais de estimação à porta dos locais de voto já tinham feito sucesso. Agora, voltaram acompanhados de bebés (um deles só com três dias de vida).

Imagens como estas estão quase a tornar-se uma tradição. O porquê e o como começou ninguém parece saber responder.