Coreia do Norte realiza novos lançamentos de mísseis

O Ministério da Defesa sul-coreano revelou esta quinta-feira que a Coreia do Norte lançou vários mísseis - suspeita-se que mísseis de cruzeiro e não balísticos - a partir da costa leste do país, Os mesmos terão percorrido 200 quilómetros antes de cairem em águas do mar do Japão, segundo confirmaram os governos de Seul e Tóquio. O Governo japonês afirmou, no entanto, que o ensaio não representou uma ameaça à sua segurança.

“Estamos a tomar as medidas adequadas a par com a comunidade internacional”, afirmou o ministro porta-voz do executivo japonês, Yoshihide Suga, indicando que estão a analisar a informação sobre o lançamento com os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

Desde o início do ano, a Coreia do Norte levou a cabo dez lançamentos de mísseis balísticos, desafiando nomeadamente os avisos feitos pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que não descarta a hipótese de desencadear uma ação militar para evitar que o regime de Pyongyang desenvolva o seu programa nuclear.

Na sequência do ensaio norte-coreano desta quinta-feira, o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, convocou, por seu turno, uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, para debater medidas contra este tipo de testes por parte do país vizinho.