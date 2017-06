Al Jazeera diz estar a resistir a tentativas sucessivas de ciberataque

A Al Jazeera disse esta tarde estar a ser alvo de um cibertaque em larga escala. O canal de televisão do Qatar fez a denúncia na sua conta do Twitter.

Segundo a Al Jazeera, os hackers têm procurado atingir, em sucessivas tentativas, todos os sistemas, websites e plataformas nas redes sociais usados pelo canal sediado em Doha, capital do Qatar.

Uma fonte da Al Jazeera, citada pela France Press sob anonimato, confirma o ciberataque e diz que o canal tem atuado para conseguir manter os seus serviços funcionais. O Expresso tentou aceder ao site e fê-lo sem qualquer problema.

Este ciberataque poderá estar relacionado com a crise diplomática desencadeada no início desta semana pelo anúncio da Arábia Saudita, seguida dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito, do corte de relações com o Qatar, sob a acusação do país vizinho "apoiar o terrorismo" e de manter relações próximas com o Irão.