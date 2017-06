Pelo menos 12 mortos em duplo atentado no Irão

Pelo menos 12 pessoas morreram e 39 ficaram feridas esta quarta-feira na sequência de um duplo atentado no Teerão, junto ao Parlamento iraniano e ao túmulo do imã Khomeini. O balanço é feito pelo chefe dos serviços de emergência da capital, que acrescenta que os quatro atacantes do Parlamento foram abatidos pelas autoridades. No mausoléu, que fica situado a 20 quilómetros a sul da capital iraniana, um dos terroristas fez-se explodir com um cinto com explosivos e outro foi abatido pela polícia, refere o governador da cidade.

Cerca de duas horas depois, as autoridades recuperaram o controlo do Parlamento e do mausoléu. De acordo com os media locais, um grupo de homens armados com Kalashnikovs abriu fogo esta manhã no Parlamento iraniano, tendo feito um número indeterminado de reféns durante duas horas. Antes de invadirem o local, os atacantes – disfarçados de mulheres – mataram um segurança e feriram outros três.

O ministro do Interior iraniano, Mohammad Hossein Zolfaghari, disse à televisão estatal que os atacantes apareceram disfarçados de mulheres para iludir as autoridades e facilitar a entrada no Parlamento.

O segundo ataque junto do túmulo do aiatola Khomeini incluiu pelo menos um bombista-suicida e dois homens armados. Um terceiro ataque foi ainda travado pelas autoridades iranianas, que neutralizaram a célula terrorista que estava prestes a avançar com o plano, informou o Ministério dos Serviços de Informações iraniano sem referir onde o mesmo iria ser executado.

O autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) já reivindicou o duplo ataque, que terá sido coordenado, segundo as autoridades. No site da sua agência de notícias Amaq, o grupo terrorista publicou inclusivamente um vídeo que mostra um dos atacantes dentro do edifício do Parlamento e uma vítima caída no chão. Este é já considerado o maior ataque no Teerão após a Revolução Iraniana, em 1979.