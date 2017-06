Homens armados atacam parlamento do Irão e mausoléu de Kohmeini

Um grupo de homens armados abriu fogo no parlamento iraniano e perto do túmulo do aiatola Kohmeini na capital, Teerão, esta quarta-feira de manhã, causando um número para já indefinido de vítimas.

Numa gravação captada no interior da câmara do parlamento e citada pela BBC ouve-se uma intensa troca de tiros, havendo rumores de que pelo menos um segurança do edifício morreu. Junto ao relicário de Khomeini, dedicado ao fundador da república islâmica implementada com a revolução de 1979, "várias pessoas ficaram feridas", aponta o canal britânico. O ataque envolveu pelo menos um bombista-suicida e dois ou três homens armados.

À IRNA, agência estatal iraniana, Ali Khalil, do gabinete de relações públicas do mausoléu, disse que um homem armado se fez explodir em frente a um banco nas imediações do monumento. O site Fars News diz que o bombista-suicida era uma mulher. A agência iraniana Labour News, por sua vez, diz que dois atacantes já foram detidos e que, na zona do mausoléu, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas.

As notícias mais recentes dão conta de que o ataque dentro do parlamento iraniano ainda está a decorrer. Uma imagem publicada pelo site Tasmin News mostra o que parece ser um atirador com uma arma de assalto a disparar tiros a partir de uma janela do primeiro andar do edifício.

À ISNA, a agência de notícias dos estudantes iranianos, o deputado Seyyed Hossein Naqavi-Hosseini disse que há três homens armados dentro do parlamento, na zona dos gabinetes dos deputados. O canal televisivo IRINN diz que entre sete a oito pessoas ficaram feridas no ataque ao parlamento, atribuído pela estação a quatro homens armados com Kalashnikovs e uma pistola Colt. A IRNA garante que um suspeito já foi detido.

O ataque ao mausoléu, que dista vários quilómetros do parlamento, aconteceu ao mesmo tempo, pelo que os ataques parecem ter sido coordenados. Ainda não foram reivindicados por qualquer grupo e ainda não existe balanço oficial de vítimas.