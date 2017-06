Franceses já começaram a votar para as legislativas e colocam partido de Macron à frente

Os candidatos do novo partido do Presidente Emmanuel Macron, A República em Marcha, estão à frente em dez de onze circunscrições na primeira volta da votação dos eleitores franceses no estrangeiro.

As legislativas só vão ter lugar na França a 11 e 18 de junho, mas os eleitores residentes noutros países votam antecipadamente devido a problemas com a segurança na votação online.

Apesar dos resultados das circunscrições de residentes no estrangeiro não serem representativos da generalidade dos eleitores franceses, a vantagem obtida pelo partido de Macron é significativa, indo ao encontro das sondagens que têm apontado o seu crescimento, em contraponto com o recuo dos partidos tradicionais de direita e esquerda.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, A República em Marcha conseguiu grande vantagem em circunscrições como a dos Estados Unidos e Canadá. O seu candidato, Alexander Holroyd, também obteve perto de 50% dos votos no norte da Europa.