Ataque de Londres. Encontrado corpo no rio Tamisa

Desde o ataque na Ponte de Londres, no sábado à noite, a polícia britânica andava à procura de um homem de origem francesa, dado como desaparecido. Esta manhã, as autoridades dizem ter recuperado um corpo do rio Tamisa, na terça-feira, a jusante da ponte. Segundo avança a AP, a identificação formal ainda não ocorreu, mas os parentes mais próximos de Xavier Thomas já foram informados.

Se confirmada a identidade do corpo, Thomas será a oitava pessoa morta na sequência do atentado, que deixou ainda 48 feridos.

A alegada vítima tinha 45 anos e caminhava com a sua namorada sobre a ponte quando tudo começou. A polícia afirmou anteriormente que as testemunhas sugeriram que Thomas poderia ter sido atirado ao rio. A namorada foi atingida e gravemente ferida pelo veículo.