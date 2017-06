Homem que atacou agente com martelo travado a tiro pela polícia de Paris

Um homem que tentou agredir com um martelo um polícia no exterior da Catedral de Notre-Dame em Paris, foi baleado e ferido pelo agente, noticiou a agência France Presse. O alerta foi dado às 16h15 (15h15 em Lisboa).

O polícia ficou ferido, mas não se conhecem mais detalhes. Já o agressor foi atingido por uma bala no tórax e encontra-se em estado crítico. De imediato as autoridades tentaram isolar a zona, pedindo aos transeuntes para se afastaram.

Um grupo de cerca de 900 turistas que visitava a Catedral ficou impedido durante uma hora de sair do local. A polícia pediu a todos para colocarem aos mãos no ar, enquanto procurou por possíveis suspeitos no interior da catedral. Nesta altura, os turistas começam a sair aos poucos do local.

Por precaução, a estação de metro de Saint-Michel foi encerrada. No local encontra-se um forte dispositivo de segurança, com dezenas de agentes, viaturas da polícia e ambulâncias.

França está em estado de emergência desde novembro de 2015, após os ataques terroristas reivindicados pelo Daesh, que fizeram 130 mortos. A catedral de Notre-Dame é um dos monumentos mais emblemáticos de Paris, contando todos os anos com a visita de 13 milhões de turistas.

(Notícia em atualização)