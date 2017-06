Partido do Presidente Peña Nieto consegue reeleição à justa no Estado do México

O candidato da aliança liderada pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI) à governação do Estado do México, Alfredo del Mazo, surge como o vencedor com 33,38%, contra 31% da candidata Movimento de Regeneração Nacional (Morena), Delfina Gómez, quando estão contados 90,11% dos votos.

“Hoje é o momento de trabalhar pelo Estado do México, o momento de trabalharmos pela unidade”, afirmou Mazo a partir da sede do partido, após ter tomado conhecimento de surgir na frente na contagem da votação de domingo.

Os resultados das eleições regionais, naquele que é o Estado mais populoso do México e a terra do Presidente Peña Nieto, surgem como um importante indicador para as presidenciais do próximo ano, numa altura em que a sua popularidade se apresenta muito agastada. As sondagens mostram que 78,6% desaprovam a sua residência .

O seu partido, o PRI, parece deste modo ter contudo escapado de perder a governação do Estado do México, onde está no poder há 88 anos.

As sondagens à boca das urnas haviam dado vantagem a Mazo, mas por uma margem ainda mais reduzida e não é de excluir que os restantes partidos venham a contestar o processo eleitoral.