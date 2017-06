Atentados de Londres. Investigadores conhecem identidades dos 3 suspeitos

A equipa responsável por investigar os ataques que abalaram a capital londrina no sábado à noite, que provocaram sete mortos e 48 feridos e que foram reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico (Daesh), diz que conhece as identidades dos três principais suspeitos e que vai revelar os seus nomes "assim que for operacionalmente possível".

Esta segunda-feira de manhã, a polícia metropolitana está a conduzir buscas a duas residências no leste de Londres, uma em Newham e outra em Barking, na sequência dos ataques. No sábado à noite, pouco antes das 22h locais (mesma hora em Lisboa), uma carrinha abalroou pedestres na ponte de Londres e pouico depois os homens que seguiam no seu interior esfaquearam uma série de transeuntes no mercado de Borough. Os três foram abatidos a tiro pela polícia.

Neste momento, a Scotland Yard já deteve 12 pessoas numa operação em Barking onde se crê que um dos suspeitos vivia. Dessas, um homem de 55 anos foi libertado sem acusações formais. Entretanto, a circulação na ponte de Londres e nas estações de metro foi retomada esta manhã, com os serviços nacionais ferroviários a dizerem que a polícia decidiu autorizar o acesso à área mais cedo do que o antecipado.

Os media locais estão a avançar esta manhã que duas pessoas tinham alertado as autoridades sobre o comportamento de um dos suspeitos não há muito tempo, com um homem não-identificado a dizer à BBC que as suas visões tinham vindo a tornar-se mais extremistas nos últimos dois anos. "Falámos sobre um ataque particular acontecer e, como acontece com a maioria dos radicais, ele tinha uma justificação para fazer o que quer que fosse. Foi nesse dia que me apercebi de que tinha de contactar as autoridades." A fonte diz que, depois disso, nada aconteceu. "Eu fiz a minha parte mas as autoridades não fizeram a sua."

Aos jornalistas, o comissário da polícia Mark Rowley explicou que neste momento há 36 pessoas no hospital "com uma série de ferimentos", 21 delas em estado crítico. Quatro dos feridos são agentes da polícia que tentaram travar o ataque; dois estão internados em estado grave. Entretanto, o primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, confirmou que quatro cidadãos do país foram apanhados no ataque; dois deles, Candice Hedge de Brisbane e Andrew Morrison de Darwin, ficaram feridos por esfaqueamento.

Esta segunda-feira, a primeira-ministra britânica Theresa May vai presidir a uma reunião de emergência da Cobra, a comissão de contingências civis do governo, antes de se cumprir um minuto de silêncio, às 11h, em memória daqueles que se viram envolvidos nos atentados. Entre os mortos conta-se um cidadão francês e outros sete nacionais feridos, incluindo quatro com ferimentos sérios. De acordo com informações avançadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian, um cidadão continua desaparecido desde sábado à noite.

De acordo com testemunhas, uma carrinha Renault branca atingiu pedestres em alta velocidade na ponte de Londres, no sábado à noite, antes de se despistar perto de um pub em Barrowboy and Banker; aí, os três atacantes apunhalaram várias pessoas num mercado próximo. Rowley diz que a carrinha tinha acabado de ser alugada por um dos suspeitos. Este é o terceiro ataque a ter lugar no Reino Unido em apenas três meses, depois de um abalroamento e esfaqueamento na ponte de Westminster, em março, que se saldou em cinco mortos, e de um ataque suicida há menos de duas semanas no final do concerto de Ariana Grande na Arena de Manchester, em que 22 pessoas morreram.

No rescaldo de uma primeira reunião da Cobra, May sublinhou, este domingo, que "é altura de dizer basta" e que os recentes acontecimentos marcam o fim da "tolerância" do Reino Unido com o extremismo. Depois de terem sido suspensas logo a seguir ao ataque, esta segunda-feira as campanhas eleitorais serão retomadas pelos partidos políticos britânicos, quando faltam apenas quatro dias para as legislativas antecipadas que May convocou em abril. A primeira-ministra já confirmou que as eleições vão decorrer na quinta-feira como previsto.

Este domingo, num discurso a apoiantes, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, que antes deste ataque tinha surgido pela primeira vez à frente numa sondagem de intenção de voto, deu o seu apoio à polícia para que use "toda a força necessária" para salvar vidas. O autarca de Londres, Sadiq Khan, garantiu por sua vez que a capital continua a ser "a cidade global mais segura" e que os londrinos não vão rebaixar-se perante o terrorismo.