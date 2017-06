A música como arma do outro lado do muro

A Orquestra Sinfónica de Dresden é uma de várias que existem nessa velha cidade alemã. A sua especialidade é a música contemporânea, o que liga bem com a atenção que presta a assuntos da atualidade. Entre os quais a emigração e as tentativas de a impedir mediante barreiras de vários tipos.

Este sábado, membros da orquestra foram a Tijuana (México) dar um concerto de protesto contra o muro que já lá existe para impedir os mexicanos de atravessarem a fronteira. O plano original era tocar dos dois lados da barreira física, mas as autoridades dos EUA não o permitiram. E assim, o concerto ficou-se pelo México. Do outro lado do muro, partidários de Donald Trump cantaram o hino nacional e gritaram slogans a pedir ao Presidente que continue a prolongar o muro prometido "para manter a América segura".

A cena acabou por ilustrar a situação contestada de um modo inesperadamente claro. Como disse o diretor da orquestra, Markus Rindt, "é esquisito, porque tentámos ter um concerto pacífico nos dois lados para construir uma ponte com música através do muro. Teria sido melhor ter música a tocar dos dois lados para promover uma melhor compreensão. Mas isto é liberdade de expressão".