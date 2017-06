Em direto: Polícia responde a três ataques no centro de Londres

(Para receber novas atualizações refresque a página com frequência, pressionando a tecla F5)

00h14 Segundo o mesmo especialista em política internacional, Nuno Rogeiro, os eventos de esta noite poderão estar relacionados com o facto de as autoridades britânicas estarem cada vez mais próximas de capturar os cabecilhas do ataque de Manchester.

00h12 Nuno Rogeiro acrescenta à SIC que um grupo autodenominado “Daesh Operações Exteriores reclamou a autorida desta ação.

00h11 A carrinha que atropelou pessoas na London Bridge teria matrícula não inglesa, diz Nuno Rogeiro, em declarações à SIC.

00h A primeira-ministra britânica, Theresa May, garantiu estar “em contacto com as autoridades”. Um porta-voz de Downing Street disse que “o primeiro-ministro está em contacto com as autoridades e a ser regularmente atualizado sobre o incidente na London Bridge”.

23h55 A BBC confirma que a polícia está à procura de três suspeitos.

23h53 Uma testemunha citada pela rádio LBC diz que três homens saíram de dentro da carrinha com facas de lâminas compridas e foram pela Borough High Street esfaqueando as pessoas com as quais se cruzavam.

23h51 A polícia pede às pessoas para se esconderem, fugirem e telefonarem para o número de emergência.

23h48 A polícia está agora a responder a outro incidente na zona Vauxhaul, no sul de Londres.

22h45 A polícia de Londres não vai deixar regressar a casa esta noite quem vive dentro do perímetro do cordão de segurança na zona de London Bridge.

22h40 Relatos no Twitter falam em três homens armados em Borough Market, Londres. Testemunha diz à CNN que viu dois.

23h20 Sem confirmação de que está relacionado com o incidente na ponte, sabe-se agora que houve duas pessoas foram esfaqueadas num restaurante em Borough Market e que polícia terá respondido a esse ataque. Houve, inclusive, disparos em Borough Market.

23h15 O Mayor de Londres, Sadiq Khan, está a pedir às pessoas para seguirem os conselhos e informações de fontes oficiais, como a Polícia Metropolitana de Londres.

23h05 A correspondente da BBC, Holly Jones, que estava no local na altura em que o incidente decorreu, contando que a carrinha era conduzida por um homem “provavelmente a 80 km/h”. A correspondente acrescenta ainda que viu um homem de tronco nu no local a ser algemado.

22h55 Mark Roberts, uma testemunha no local citada pela CNN, conta que a carrinha entrou na London Bridge aos ziguezagues, por volta das 20h30, na direção Norte-Sul. Dirigia-se para a London Bridge Station, uma zona onde se concentram mais pessoas, mas terá parado antes, ao embater num autocarro. A testemunha afirma ter visto cerca de meia dúzia de corpos no chão e conta ainda que cerca de dez minutos depois ouviu aproximadamente 20 disparos.

22h50 O incidente já foi confirmado pela Polícia Metropolitana da Londres na sua conta de Twitter.

22h44 Ainda não se sabe em que circunstâncias ocorreu o incidente nem quantas pessoas foram atingidas, mas a imprensa inglesa noticia, sem especificar, a existência de várias vítimas. Relatos na imprensa internacional referem tiros e a presença de polícia armada no local.

22h41 Duas semanas depois do ataque em Manchester, a London Bridge foi encerrada após uma carrinha branca ter saído da estrada e subido o passeio em direção aos peões, tendo atropelado várias pessoas na capital britânica.

