Em direto: Polícia confirma que ataques na London Bridge e Borough Market são terrorismo

01h47 O jornal “The Sun” contabiliza um total de cinco terroristas, vestindo coletes de proteção, e que há sete mortos e 20 feridos.

01h46 O Mayor de Londres, Sadiq Khan, partilhou agora no Twitter um comunicado em seu nome, no qual condena os ataques terroristas “cobardes”. “Não temos ainda todos os detalhes, mas este foi um ataque deliberado e cobarde contra os inocentes londrinos e visitantes da nossa cidade que aproveitavam a noite de sábado.” E continua: “Não existe justificação para quaisquer atos bárbaros.”

01h39 Erik Siguenza, uma testemunha ouvida pela BBC, conta que um dos atacantes armados com facas gritou “Isto é por Alá”.

01h37 Jornalistas do “The Sun”, cuja redação se encontra na zona de London Bridge, reportam ter escutado duas explosões perto do edifício à 1h23 e 1h25, possivelmente controladas pela polícia. Uma terceira explosão ocorreu perto do edifício “The Shard” na mesma área à 1h28, onde vários carros de bombeiros estão parados.

NEIL HALL / REUTERS

01h26 Uma repórter da BBC disse que viu polícia com sangue nos uniformes. As autoridades disseram-lhe a situação ainda não estava resolvida.

01h22 O diretor de operações do Serviço de Ambulâncias de Londres, Peter Rhodes, diz em comunicado, citado pelo jornal “The Guardian: “Enviámos várias equipas de ambulância e especialistas para o local, com os primeiros dos nossos médicos a chegar em seis minutos. Uma equipa especialista em trauma avançado dos helicópteros de assistência médica” foram também enviados para o local.

01h19 Também a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, já reagiu no Twitter.

01h05 O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu ao ataque em Londres na página oficial da Presidência. “De novo cidadãos inocentes foram atacados no centro de Londres. Ao mesmo tempo em que envio os meus votos solidários a Sua Majestade a Rainha Isabel II e ao povo britânico, quero de novo sublinhar que continuaremos a defender a Paz, a Democracia e a Liberdade. Quero também desejar uma rápida de recuperação às vítimas e apresentar os meus sentimentos às famílias enlutadas.”

00h59 A polícia londrina acrescenta ainda que a ocorrência na zona de Vauxhall, que entretanto já foi regularizada, não está relacionada com estes ataques.

00h58 A Polícia Metropolitana diz que os incidentes em London Bridge e Borough Market são “incidentes terroristas”. Em Borough Market um homem entrou armado com uma faca, esfaqueando pelo menos duas pessoas, segundo contou à CNN uma testemunha no local. Em London Bridge uma carrinha atropelou várias pessoas no passeio, por volta das 22h30.

00h50 A polícia de Londres recomenda à população, na sua conta de Twitter, que continue a evitar as zonas de London Bridge e Dorough Market, de modo a facilitar o trabalho dos serviços de emergência

HANNAH MCKAY / GETTY IMAGES

00h42 A primeira-ministra Theresa May disse à Sky News que o “terrível incidente” está a ser tratado como “um potencial ato de terrorismo”. E que na manhã deste domingo irá reunir o comité COBRA, o gabinete de crise.

00h36 O jornal “The Sun” diz que até ao momento estão confirmados sete mortos e 20 feridos.

00h33 Também o líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, diz que os seus pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. E agradece aos serviços de emergência o trabalho que estão a fazer.

00h32 O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já reagiu no Twitter, voltando a defender o “travel ban” como “medida extra de segurança”. E acrescenta: “Temos de ser espertos, vigilantes e fortes.” Num segundo tweet, mostrou o seu apoio a Londres.

00h26 As estações de comboios que foram encerradas já foram reabertas, entre elas a de Vaxhall.

00h18 Uma testemunha na London Bridge disse à CNN que a carrinha chocou contra uma pessoa, atirando-a seis metros no ar. Depois de ter atropelado várias pessoas no passeio, a carrinha chocou contra um autocarro e acabou por parar.

Dan Kitwood / GETTY IMAGES

00h14 Segundo o politólogo Nuno Rogeiro, os eventos de esta noite poderão estar relacionados com o facto de as autoridades britânicas estarem cada vez mais próximas de capturar os cabecilhas do ataque de Manchester.

00h11 A carrinha que atropelou pessoas na London Bridge teria matrícula não inglesa, diz Nuno Rogeiro, em declarações à SIC.

00h Um porta-voz da primeira-ministra britânica garantiu que Theresa May está “em contacto com as autoridades”. O porta-voz de Downing Street disse que “o primeiro-ministro está em contacto com as autoridades e a ser regularmente atualizado sobre o incidente na London Bridge”.

23h55 A BBC confirma que a polícia está à procura de três suspeitos.

23h53 Uma testemunha citada pela rádio LBC diz que três homens saíram de dentro da carrinha com facas de lâminas compridas e foram pela Borough High Street esfaqueando as pessoas com as quais se cruzavam.

23h51 A polícia pede às pessoas para se esconderem, fugirem e telefonarem para o número de emergência.

23h48 A polícia está agora a responder a outro incidente na zona Vauxhaul, no sul de Londres.

22h45 A polícia de Londres não vai deixar regressar a casa esta noite quem vive dentro do perímetro do cordão de segurança na zona de London Bridge.

22h40 Relatos no Twitter falam em três homens armados em Borough Market, Londres. Testemunha diz à CNN que viu dois.

22h39 Um vídeo partilhado no Twitter mostram a polícia a entrar num bar em Borough Market.

23h20 Sem confirmação de que está relacionado com o incidente na ponte, sabe-se agora que houve duas pessoas foram esfaqueadas num restaurante em Borough Market e que polícia terá respondido a esse ataque. Houve, inclusive, disparos em Borough Market.

23h15 O Mayor de Londres, Sadiq Khan, está a pedir às pessoas para seguirem os conselhos e informações de fontes oficiais, como a Polícia Metropolitana de Londres.

23h05 A correspondente da BBC, Holly Jones, que estava no local na altura em que o incidente decorreu, contando que a carrinha era conduzida por um homem “provavelmente a 80 km/h”. A correspondente acrescenta ainda que viu um homem de tronco nu no local a ser algemado.

22h55 Mark Roberts, uma testemunha no local citada pela CNN, conta que a carrinha entrou na London Bridge aos ziguezagues, por volta das 20h30, na direção Norte-Sul. Dirigia-se para a London Bridge Station, uma zona onde se concentram mais pessoas, mas terá parado antes, ao embater num autocarro. A testemunha afirma ter visto cerca de meia dúzia de corpos no chão e conta ainda que cerca de dez minutos depois ouviu aproximadamente 20 disparos.

22h50 O incidente já foi confirmado pela Polícia Metropolitana da Londres na sua conta de Twitter.

22h44 Ainda não se sabe em que circunstâncias ocorreu o incidente nem quantas pessoas foram atingidas, mas a imprensa inglesa noticia, sem especificar, a existência de várias vítimas. Relatos na imprensa internacional referem tiros e a presença de polícia armada no local.

22h41 Duas semanas depois do ataque em Manchester, a London Bridge foi encerrada após uma carrinha branca ter saído da estrada e subido o passeio em direção aos peões, tendo atropelado várias pessoas na capital britânica.