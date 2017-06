O luxuoso iate de €29 milhões de Isabel dos Santos comprado pela Unitel

Tem 50 metros e capacidade para receber 12 convidados e oito tripulantes. Comprado no ano passado, o Hayken custou à filha do Presidente angolano mais de 29 milhões de euros

Custou 29,5 milhões euros e está avaliado em de 31 milhões de euros. O Hayken é um iate com cerca de 50 metros comprado no ano passado por Isabel dos Santos através da empresa Unitel. Esta sexta-feira estava parado ao largo do Mónaco.

Segundo a página SuperYachts and SuperYacht Owners, o iate tem capacidade para seis cabines com capacidade para 12 passageiros. Pode ainda levar a bordo mais oito tripulantes em quatro cabines. Está avaliado em 35 milhões de dólares (cerca de 31 milhões de euros).

“É de alumínio e pode chegar a uma velocidade máxima de 23 nós. A decoração de interiores foi da responsabilidade do decorador Francesco Paszkowski”, lê-se na página.

O Hayken foi comprado em 2016 por Isabel dos Santos e o marido Sindika Dokolo, que anteriormente já tinha detido dois outros iates: em 2005 o Li-lien, com 37 metros, e em 2009 o Irisha, com 44 metros.