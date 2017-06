Enganou-se, desligou a energia e deixou 75 mil passageiros da British Airways em terra

A investigação em curso sobre a falha no sistema informático da British Airways – que originou o cancelamento de todos os voos da companhia que deveriam ter partido, no sábado passado, dos aeroportos londrinos de Heathrow e Gatwick – aponta para falha humana, segundo indicou ao “The Times” uma fonte da companhia aérea.

A informação que circula, segundo esta fonte, é que um funcionário que se encontrava a efetuar uma operação de manutenção da base de dados terá inadvertidamente desligado o fornecimento de energia, deitando abaixo todos os sistemas informáticos da British. A inicial falha de energia levou a que inadvertidamente o sistema tenha entrado em reboot e mandado abaixo toda a base de dados.

Devido à perda de toda a informação sobre voos, bagagens e passageiros, 700 voos foram cancelados e 75 mil passageiros ficaram em terra.

O responsável pelos sistemas de tecnologias de informação da companhia, Bill Francis, mandou um email aos seus funcionários confirmando que a falha do sistema não foi devida a um problema de software ou de hardware. A fonte da energia ininterrupta do centro do sistema da base de dados em Heathrow foi anulada no sábado de manhã, segundo indicou no email, divulgado pela Press Association,

A British poderá exigir uma investigação externa ao problema, que deverá implicar o pagamento de mais de 100 milhões de Libtas (mais de 115 milhões de euros) em indemnizações.

Entretanto, a companhia está a ser criticada por não prometer compensação total aos afetados e por ter dado instruções aos passageiros para começarem por tentar obter compensação através dos respetivos seguros de viagem.