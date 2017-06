Alemanha: Festival de música evacuado devido a “possível ameaça terrorista”

O festival de música “Rock am Ring”, na cidade alemã de Nürburg ( a cerca de 100 quilómetros de Colónia e a 170 de Frankfurt), foi evacuado esta sexta-feira à noite. Em comunicado a polícia confirma que em causa poderá estar “uma possível ameaça terrorista”. Também a organização daquele que é considerado um dos maiores eventos musicais na Alemanha anunciou nas redes sociais que o festival estava suspenso por esta noite.

Neste momento, polícia e autoridades estão reunidas para decidir o que fazer em relação ao Festival.

“A organização do Rock am Ring, juntamente com as forças de segurança, determinou que a suspensão do dia de hoje de festival. Temos elementos concretos que não excluem a possibilidade de ameaça terrorista”, lê-se no comunicado divulgado pela polícia.

Segundo a imprensa alemã, estariam no recinto cerca de 80 mil pessoas. Após o alerta das autoridades, a polícia pediu que as pessoas saíssem “de forma calma e controlada em direção às saídas e aos campos de campismo”.

Após o atentado em Manchester, há mais de uma semana, as autoridades alemãs decidiram reforçar o policiamento no Rock am Ring. “Levamos a muito a sério e seguimos intensivamente todas as informações e suspeitas”.

O Rock am Ring é festival anual, que arrancou esta sexta-feira no autódromo da cidade alemã de Nürburg e dura até domingo. A organização acredita que já no sábado seja possível retomar os concertos. Esta noite, a banda alemã Rammstein era a cabeça de cartaz. Quando foi dado o alerta e começou a retirada de pessoas do local, ainda não tinha começado a atuação. Estavam ainda previstos os concertos dos Simple Plan, 2Cellos, Welshly Arms e In Flames.

Em 2017, assinala-se a 30º edição do Rock am Ring.

em desenvolvimento