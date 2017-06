Ouvidos tiros e explosões em complexo turístico nas Filipinas, Daesh reivindica

Um hotel em Manila, nas Filipinas, foi alvo esta quinta-feira de um tiroteio e explosões. Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas e foram transportadas para vários hospitais, segundo a Cruz Vermelha de Manila, citada pelo jornal “Manila Times”. O Daesh reivindicou o ataque.

As informações ainda são escassas, mas a CNN refere que um indivíduo encapuzado invadiu por volta da 1h30 locais (18h30 em Lisboa) o segundo andar do Resort World Manila, disparando contra turistas e funcionários do hotel. Outros meios de comunicação locais referem que foram vários os atacantes.

No Twitter, o hotel refere que se encontra encerrado, devido ao ataque que ainda está a decorrer. “Estamos a trabalhar de forma próxima com a polícia filipina para assegurar que todos os hóspedes e funcionários estão seguros. Apelamos às vossas orações nestes tempos difíceis.”

Testemunhas citadas pela agência noticiosa Efe disseram que bombeiros e ambulâncias encontram-se no local, às 19h30 de Lisboa, onde é visível uma coluna de fumo, segundo fonte citada pelo diário “Inquirer”.

Fonte de um dos hotéis do complexo turístico – situado próximo do aeroporto de Manila – disse que a unidade hoteleira foi evacuada.

No local encontram-se várias viaturas da polícia e ambulâncias. O complexo turístico conta com um centro comercial, um casino e várias unidades hoteleiras que são frequentadas maioritariamente por turistas estrangeiros.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (no portal das comunidades) classifica de "instáveis" as condições de segurança nas Filipinas. "O viajante deverá manter-se vigilante nas Filipinas atendendo a criminalidade decorrente da pobreza e de atentados perpetrados por extremistas e grupos organizados", pode ler-se na última recomendação do Governo português feita a 18 de fevereiro de 2015.

