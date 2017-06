Filipinas: EUA atentos ao ataque e Melania reza pelas vítimas

A primeira-dama dos EUA não dedicou nenhum tweet à decisão do Presidente Donald Trump de abandonar os Estados Unidos o Acordo de Paris sobre o clima, aprovado em 2015 e assinado há um ano, por mais de 190 países. Ao mesmo tempo que Trump lembrava ao mundo que tinha sido eleito para “representar os cidadãos de Pittsburgh, não os de Paris”, a sua mulher, Melania, demonstrava no rede social a sua solidariedade para com as vítimas do ataque a um hotel nas imediações da capital das Filipinas.

“Os meus pensamentos & orações estão com o povo de #Manila #Filipinas” escreveu Melania Trump na sua conta do twitter.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, também tweetou para dizer que o Presidente Trump está a acompanhar os acontecimentos em Manila.

Um hotel em Manila, nas Filipinas, foi alvo esta quinta-feira de um tiroteio e explosões. Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas e foram transportadas para vários hospitais, segundo a Cruz Vermelha de Manila, citada pelo jornal “Manila Times”.

O Daesh reivindicou entretanto o ataque contra o hotel, que fica perto do aeroporto de Manila, segundo o SITE, um centro norte-americano que vigia as atividades dos sites de natureza terrorista na Internet.

Peritos deste centro norte-americano informaram numa mensagem na rede de microblogues Twitter que um porta-voz jiadista tinha atribuído "o ataque" aos "lobos solitários do califado". No entanto, as autoridades dizem que ainda é cedo para concluir que se tratou de um ataque terrorista.

O diretor-geral da polícia filipina, Ronald dela Rosa, disse à DZMM TeleRadyo que poderá estar em causa um assalto. “O Daesh pode reclamar o que quiser por causa da propaganda”, afirmou o responsável.