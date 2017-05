Comediante criticada após publicar imagem de Trump decapitado

Kathy Griffin publicou um fotografia em que surge com a cabeça de Donald Trump na mão. O rosto do Presidente está ensanguentado como se tivesse sido decapitado. Mal as imagens foram partilhadas, a comediante norte-americana foi criticada nas redes sociais. Até o próprio visado e a família deixaram duras palavras. Agora, Griffin admitiu o erro e a CNN dispensou do programa de Ano Novo para o qual estava contratada.

“Sinceramente, peço desculpa. Só agora percebi a reação que as imagens tiveram. Sou comediante e passei dos limites. Fui demasiado longe. A imagem é demasiado perturbadora e entendo que ofenda as pessoas. Já cometi muitos erros ao longo da minha carreira, e vou cometer muitos mais. Peço que me perdoem, vou retirar a imagem e também vou pedir ao fotografo para fazer o mesmo”, disse Kathy Griffin numa mensagem publica no Twitter.

Após a publicação da imagem, Donald Trump reagiu acusando a humorista de ser “doentia”. Via Twitter, sublinhou ainda que o seu filho mais novo de 11 anos, Baron, estava com dificuldade em lidar com toda a situação.

Também Melania Trump não ficou calada. “Como mãe, mulher e ser humano, aquele fotografia é muito perturbadora. Considerando algumas das atrocidades que hoje acontecem no mundo, uma imagem como esta é simplesmente errada e deixa-nos a pensar sobre a saúde mental da pessoa que a fez”, disse a primeira em comunicado, citado pela CNN.

A imagem em causa foi fotografa por Tyler Shields, e Griffin surge à frente de um fundo branco, vestida com um fato azul. Na mão direita, segura a cabeça de Trump decapitada. Entretanto, a imagem já foi apagada da conta do fotografo e da comediante.