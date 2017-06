Bebés entre 44 migrantes encontrados mortos em deserto no Níger

Migrantes tentavam chegar à Líbia. Cruz Vermelha tem uma equipa no local

Pelo menos 44 migrantes, incluindo bebés, foram encontrados mortos no deserto na região de Agadez, no norte do Níger, quando tentavam chegar à vizinha Líbia, disseram esta quinta-feira à agência France-Presse fontes locais e humanitárias.

"O número de migrantes mortos no deserto é até ao momento de 44", declarou à AFP o presidente da câmara de Agadez, Rhissa Feltou.

O mesmo número de vítimas mortais foi indicado pela Cruz Vermelha, que tem uma equipa no terreno para "recolher informações precisas".