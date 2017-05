Turquia quer controlar escolas do clérigo Gülen no Afeganistão

As autoridades afegãs estabeleceram um esboço de acordo para a cedência ao regime de Ancara do controlo das 16 escolas no Afeganistão associadas a Fethullah Gülen, em mais um passo dado pelo Presidente Recep Tayyip Erdogan, ao longo do mundo, na perseguição ao movimento do clérigo que acusa de ter estado por detrás da tentativa de golpe de Estado na Turquia em 2016.

A informação surge aliás um dia depois de Erdogan ter ameaçado as potências ocidentais de que caso não extraditem para a Turquia os membros daquilo que denomina como a Organização de Terror Fethulalhista, que estão a tentar obter asilo político, podem esperar igual tratamento relativamente a supostos terroristas que se encontrem na Turquia.

"Recado" para o mundo

“Eu estou a avisar o mundo: Se vocês não nos ajudarem extraditando (estas pessoas), vocês devem saber que no futuro também não serão capazes de obter aquelas pessoas que vocês nos solicitam”, afirmou o Presidente Turco falando perante o Parlamento de Ancara. “A luta contra o terrorismo não é local, mas sim internacional. Se nós estamos a lutar contra o terror todos juntos, então vocês devem extraditar essas pessoas” para a Turquia, acrescentou.

Apesar de Erdogän não ter designado os países específicos para quem se estava a dirigir, centenas de membros da organização de Gülen pediram asilo político a diversos países europeus, em sequência da perseguição que lhes tem sido movida pela Turquia que os pretende julgar.

O acordo com o Afeganistão para a cedência do controlo das escolas parece surgir como contrapartida da cedência de asilo na Turquia ao vice-presidente do Afeganistão, Abdul Rashid Dostum, que foi acusado de ter torturado um rival político, segundo responsáveis ocidentais e do regime do Afeganistão citados pelo britânico “The Guardian”.

As 16 escolas que a fundação possui ao longo do Afeganistão são consideradas das melhores do país, com uma taxa de sucesso de 98% nos exames de candidaturas universitárias.

Para além de ter banido as mais de 300 escolas que a fundação possuía na Turquia, Erdogan tem feito pressões sobre as cerca de mil existentes em todo o mundo.

Os professores turcos das escolas afegãs indicaram que a embaixada da Turquia em Cabul está a recusar-se a emitir-lhes passaportes, impedindo-os de viajar para outros países.

No Paquistão, mais de 100 professores turcos estão sob proteção das Nações Unidas desde que em novembro as autoridades ordenaram a sua deportação, em sequência da exigência da Turquia do encerramento das escolas.