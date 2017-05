Trump retira EUA do Acordo de Paris sobre alterações climáticas

Presidente norte-americano decidiu retirar os EUA do acordo mundial de combate às alterações climáticas, assumido em Paris em 2015 pelo seu antecessor no cargo. Notícia é avançada pelo Axios, que cita duas fontes não identificadas conhecedoras do processo

Donald Trump decidiu retirar os Estados Unidos das responsabilidades assumidas pelo país quando assinou, em 2015, o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. A revelação foi avançada esta tarde pelo site de notícias Axios, que citando duas fontes não identificadas com conhecimento directo da decisão do Presidente norte-americano.

Trump, que sempre disse que o aquecimento global não era real, recusou-se a alinhar no acordo sobre as alterações climática assinado pelos restantes seis pa´ses que integram o grupo de nações mais ricas G7, no passado sábado, justificando que precisava de mais tempo para tomar uma decisão.

Esta tomada de posição coloca assim os Estados Unidos ao lado da Síria e da Nicarágua como únicas nações não participantes no Acordo de Paris, que foi alcançado com o objetivo de reduzir drasticamente a poluição ambiental, nomeadamente a emissões de gases com efeito de estufa que têm causado as alterações climáticas sentidas em todo o mundo.

Em atualização