O estranho comunicado sobre a “personalidade magnética” de Trump

A ausência de Michael Dubke na Casa Branca – um dia depois de se saber que o chefe de comunicações da administração Trump apresentou a sua demissão apenas três meses depois de ter assumido a pasta – parece já estar a ter impacto no governo americano. Assim notaram na terça-feira à noite vários media dos EUA (entre eles a revista "Salon"), após terem recebido um comunicado da assessora Hope Hicks onde esta refere que Donald Trump tem uma "personalidade magnética" e "uma capacidade inigualável para comunicar com as pessoas".

"O Presidente Trump tem uma personalidade magnética e transpira energia positiva, que infeta todos os que estão à sua volta", lê-se no comunicado de imprensa, divulgado em reação a uma reportagem do "Washington Post" sobre o estilo e comportamentos abusivos de Donald Trump na Casa Branca. "Ele tem uma capacidade inigualável de comunicar com as pessoas, quer seja a falar numa sala para três pessoas ou numa arena para 30 mil. Ele tem construído grandes relações ao longo da vida e trata toda a gente com respeito. É brilhante e tem um grande sentido de humor e uma capacidade incrível para fazer as pessoas sentirem-se especiais, e para as fazer aspirar a serem mais do que algum dia julgaram possível."

No artigo que o "Washington Post" publicou na segunda-feira, intitulado "Humilhações e desprezo fazem parte do trabalho na Casa Branca de Trump", o líder dos EUA é descrito por vários funcionários da administração como um homem irascível, que tem tendência para atacar e insultar as pessoas que trabalham para ele sempre que estas dizem ou fazem algo que lhe desagrada.

Reagindo ao comunicado de Hicks, uma das mais fiéis seguidoras e defensoras do Presidente Trump, o jornalista Callum Borchers, também do "Washington Post", notou esta terça-feira que "o mais chocante na caracterização do Presidente não é a falta de exatidão [naquele documento], mas a rejeição súbita de toda a marca política Trump".

Ao longo da campanha e desde que foi eleito em novembro, o empresário tornado Presidente tem-se distinguido de outros candidatos e líderes políticos pela sua atitude agressiva: gozou com um jornalista portador de deficiência, insultou membros da imprensa e do seu Partido Republicano, e lançou verdadeiras cruzadas contra rivais, entre eles a ex-secretária de Estado e sua adversária na corrida à Casa Branca, Hillary Clinton, e a senadora democrata Elizabeth Warren.

O comunicado, que Borchers diz parecer uma "paródia", está a ser comparado ao tipo de propaganda que se espera de um regime como o de Kim Jong-un na Coreia do Norte, em que a adoração cega ao líder é nota forte.

O "Alternet" refere que "já se tornou prática comum" a Casa Branca transmitir os seus "factos alternativos" sobre a personalidade do Presidente. O evento mais exemplo deu-se esta terça-feira à noite, quando o seu porta-voz Sean Spicer foi confrontado com as recentes declarações de Trump sobre a Alemanha ser "muito, muito má".

Aos jornalistas, Spicer garantiu que o Presidente americano tem uma relação "bastante incrível" com a chanceler alemã – isto depois de, no domingo, Angela Merkel ter sugerido que a Europa já não pode contar com os EUA ao leme de Trump, em parte por causa da sua recusa em reconhecer a urgência em dar respostas globais às alterações climáticas.