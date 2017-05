Militares portugueses ajudaram muçulmanos a refugiar-se em missão católica

A atuação dos militares portugueses na República Centro-Africana permitiu levar cerca de mil muçulmanos que haviam sido cercados por combatentes supostamente do grupo armado maioritariamente cristão anti-Balaka

Militares portugueses integrados na força da ONU na República Centro-Africana ajudaram, nos últimos dias, cerca de mil muçulmanos a refugiarem-se numa missão católica no sudeste do país, uma entre várias ações que dão a sensação de “missão cumprida”.

A 13 de maio, “dia de Nossa Senhora de Fátima, cerca de mil muçulmanos foram cercados” por combatentes que o bispo de Bangassou (sudeste da República Centro-Africana) disse pertencerem ao grupo armado anti-Balaka, uma das fações envolvida no conflito civil que dura no país desde 2013.

O bispo, o missionário comboniano Juan Aguirre Muñoz, descreveu à Lusa que a atuação do contingente português foi “muito eficaz”, permitindo escoltar a população da mesquita para a igreja e o seminário católicos.

“Eu estava a intervir, como escudo humano, quando chegaram os capacetes azuis portugueses. Ficámos muito contentes, mas os soldados portugueses ficaram apenas dois dias e foram-se embora”, relatou o responsável católico, que afirmou que a situação prosseguia “muito crítica”, com os anti-Balaka a continuar a “cercar e a ameaçar os muçulmanos”, que estão agora a ser protegidos pelos marroquinos integrados na força da ONU.

Segundo o bispo espanhol, que está na República Centro-Africana (RCA) há 37 anos, dos quais 20 como bispo de Bangassou, os combatentes deste grupo armado são muito indisciplinados e tem havido alguma tentativa de mediação, da sua parte, junto dos seus comandantes.

O ataque “foi uma carnificina”, relatou Juan Aguirre Muñoz, que estimou que tenham resultado entre 100 e 115 mortos e mais de 200 feridos.

O tenente-coronel Musa Paulino, comandante do contingente português na Missão Integrada Multidimensional de Estabilização das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA), confirmou esta operação à Lusa, por telefone, a partir da capital da RCA, Bangui.

“Fomos destacados no âmbito da missão que nos está atribuída, ou seja, foi uma intervenção rápida numa situação excecional nessa localidade. A missão principal obviamente era a proteção de civis e essa foi a nossa prioridade”, descreveu o responsável.

Neste momento, disse Musa Paulino, os refugiados “estão resguardados na missão católica, numa zona que está segura”.

“A situação do país é de alguma delicadeza, mas para já existe algum controlo. A palavra que melhor caracteriza é volátil, mas controlada”, afirmou o comandante da missão portuguesa, que mencionou que a República Centro-Africana é “enorme” e os cerca de 12 mil elementos da força da ONU não conseguem assegurar uma “cobertura total” do território, focando-se nos locais mais sensíveis e com maior concentração da população.

Apesar de existirem “alguns focos de instabilidade e alguns reacendimentos” no território, “não houve uma alteração geral” da situação de segurança no país, referiu.

Segundo o tenente-coronel, a missão portuguesa, uma força de reação rápida, na RCA “tem tido algum envolvimento”, intervindo “quando existam situações que requerem uma ação com maior intensidade”.

Está previsto que os 160 militares portugueses sejam substituídos em agosto por outro grupo de portugueses, cumprindo assim cerca de seis meses de missão.

Sobre o estado de espírito dos militares portugueses, o comandante comentou que “o pessoal está animado, com um sentimento de missão cumprida, embora sabendo que ainda falta bastante”.

“Sempre que temos intervindo, vemos consequências positivas da nossa atuação. A população reconhece isso, sabe identificar a nossa bandeira e as nossas viaturas. Conseguimos fazer a diferença para onde temos sido destacados e isso dá um grande ânimo e tem sido muito positivo para os nossos militares, porque motiva a continuar, por muito difícil que seja a situação”, relatou.

Segundo Musa Paulino, “os sorrisos da população, das crianças, das pessoas que estão indefesas” são “o tal salário moral” que dão “algum conforto” em relação à missão que desempenham.

O primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, visitaram, em fevereiro, o primeiro contingente português destacado para a República Centro-Africana, a poucos dias de os militares começarem a ir para o terreno.

A força portuguesa é constituída por 160 militares - 156 do Exército, entre os quais 111 Comandos, e quatro da Força Aérea.

O país, com 4,5 milhões de pessoas, vive desde 2013 um conflito civil, entre a coligação rebelde Seleka, maioritariamente muçulmana, que depôs o então Presidente, François Bozizé, e a milícia anti-Balaka, que é na sua maioria cristã.