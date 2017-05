Madeleine Albright espera “não ter de pedir asilo político à Europa”

Madeleine Albright não tem dúvidas de que a democracia enfrenta uma “ameaça existencial”. A primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado (ministra dos Negócios Estrangeiros) dos Estados Unidos da América, entre 1997 e 2001, durante a presidência de Bill Clinton, afirma que vivemos um período de transição, semelhante a dois que houve durante a sua vida: o dealbar na II Guerra Mundial e a vaga democrática que começou em Portugal em 1974 e se estendeu “sobretudo após o fim da Guerra Fria”. Resta saber qual destes dois rumos o mundo irá tomar.

A encerrar a 5.ª edição das Conferênencias do Estoril, Albright defendeu uma ordem mundial baseada em quatro pilares — democracia, livre iniciativa, direitos humanos e primado da lei — que estão hoje em causa.

“Fui demasiado otimista”, disse, a propósito do que pensava na viragem para o século XXI, um tempo de “euforia democrática” que os últimos 17 anos deu lugar a “dúvidas sobre a capacidade da democracia para cumprir as suas promessas”. Não se arrepende, porém, da abertura da NATO aos países da esfera ex-soviética, durante o seu período no Governo, ou das intervenções nos Balcãs, que julga terem sido bem-sucedidas.

“Espero não ter de pedir asilo político à Europa”, disse a mulher que nasceu há 80 anos, em Praga, com o nome Marie Jana Korbelová, e que recordou várias vezes, esta tarde: “Sou emigrante”. No seu discurso está subjacente a aversão do atual Presidente, Donald Trump, a todo o estrangeiro. “O medo dos que vêm de fora é hoje omnipresente nas democracias ocidentais”, lastimou.

É na globalização que a ex-governante encontra a raiz do presente estado de coisas. Não para defender a sua reversão, aliás impossível, mas para frisar que ela propicia muito do desencanto atual com a democracia e que urge “mitigar os seus efeitos negativos”. Citando um estudo que coordenou há alguns anos, explicou: “Os resultados mostravam que a maioria das pessoas está a favor da globalização, mas insatisfeita com a distribuição dos seus proveitos”.

Contra os “espaços seguros” sem contraditório

É que, alerta, se o progresso tecnológico facilita a comunicação, esta também põe a nu as falhas da globalização: aumento das desigualdades, receios de perda de identidade gerados pela crescente mobilidade (“a globalização não tem rosto”) e consequente decréscimo da confiança dos cidadãos nos políticos, na justiça e na comunicação social, isto é, nas instituições da democracia.

Para tal concorre, também, o fenómeno da “bolha de filtro”, isto é, a tendência para o cibernauta ler, ouvir e ver, nas redes sociais, opiniões iguais àquelas que já perfilha. A esse respeito, Albright alertou os jovens portugueses contra a tendência de procura de “espaços seguros” que leva alunos de muitas universidades americanas a recusarem-se a ouvir, e mesmo a boicotar, intervenções de pessoas com pontos de vista diferentes.

“Vocês podem ser a geração que permite que a democratização faça marcha-atrás, ou a que a reforça. Podem ser os que deixam a tecnologia dividir as nações ou os visionários que a utilizam para propagar a liberdade”, afirmou a diplomata dirigindo-se aos jovens. Mais tarde diria ao Expresso que “os jornalistas têm grandes responsabilidades”. “Têm de ser contrapoder, o quarto poder, como lhes chamam. É bom ver que muitos jornais estão a fazer investigação, a apurar factos”, acrescentou.

Putin, o divisor

Falando de política externa, Albright frisou o papel do Presidente russo, Vladimir Putin, que procura “afastar os EUA dos seus aliados europeus”, empregando para tal “ataques híbridos” que passam por propaganda, desinformação e pirataria informática. Inquieta ao ver Trump elogiar homens como este ou como o turco Erdoğan, o egípcio Al-Sisi ou o filipino Duterte, defende que o seu país e a Europa “continuam a ser o centro do sistema internacional” e o garante da sua defesa.

“Juntos, há pouco que não consigamos alcançar. Separados, poderemos fazer muito pouco”, insistiu. “Triste” com a atitude displicente de Trump na recente visita à Europa, a diplomata gostaria de ter ouvido o chefe de Estado apoiar explicitamente o artigo V do Tratado da Aliança Atlântica, que estipula a solidariedade na defesa entre membros da NATO. Inquieta-a, ainda, o futuro do livre comércio transatlântico: “Sabemos que ao longo da História o comércio ajudou a criar riqueza e a impulsionar o progresso. O investimento conduz ao desenvolvimento e o desenvolvimento conduz à prosperidade.”

Também criticou Trump por se ter abstido de falar de democracia e direitos humanos na Arábia Saudita e por pretender rejeitar o Acordo de Paris sobre o combate às alterações climáticas. A indefinição em relação à Coreia do Norte foi outro ponto negativo em destaque: “Trump diz-se disposto a ter um encontro [com o líder Kim Jong-un] mas ao mesmo tempo faz ameaças”, disse a mais alta responsável mundial a ter pisado o chão de Pyongyang, nos tempos de Kim Jong-il, pai do atual dirigente.

É grande o contraste que traça entre Trump e o seu antecessor. Barack Obama “foi eleito para parar as guerras no Afeganistão e no Iraque”, recordou, considerando esta última guerra “um dos maiores erros históricos” doran seu país. “Obama contava com as alianças e procurava perceber onde devíamos estar envolvidos ou não”, afirmou.

Contrato social quebrado

Que estas qualidades não tenham continuidade na atual Casa Branca é um dos seus desgostos. “Apoiei Hillary Clinton, mas escapou-nos parte da história, a dos que se sentem desamparados”, reconheceu Albright.

Dando mostras de invejáveis acutilância e rapidez de raciocínio, Albright não desiste, na nona década da sua vida (na qual entrou a 15 de maio), de lutar pelos valores em que acredita. Se “contrato social está quebrado”, como afirma — referindo-se ao conceito iluminista segundo o qual os governados cedem poder aos governantes a troco da proteção e defesa dos seus interesses que estes últimos têm obrigação de garantir —, restaurá-lo requer “melhor contacto dos governos com os povos”, até porque aqueles “falharam” nessa proteção.

“Não estamos à beira do abismo, mas à beira de um novo sistema que terá de ser criado”, assegurou. Definir esse novo sistema é tarefa para todos os que têm “a responsabilidade e o privilégio de serem cidadãos de um país democrático”. Esta nota de esperança final rimou com o início do seu discurso, no qual depositara grandes esperanças no secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, seu contemporâneo quando ambos faziam parte dos governos dos respetivos países.