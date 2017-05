Investigação Trump-Rússia. Afinal Michael Flynn vai entregar registos ao Senado

Uma semana depois de ter dito que ia invocar a 5.ª emenda da Constituição para não ter de fornecer ao Senado documentos para a investigação à alegada ingerência russa nas presidenciais americanas, Michael Flynn fez inversão de marcha.

De acordo com declarações de uma fonte próxima do ex-chefe do Conselho de Segurança Nacional (CSN) à Associated Press, Flynn decidiu entregar à comissão do Senado todos os seus registos que possam ser de interesse para esse inquérito e para uma investigação paralela às alegadas ligações da equipa do Presidente Trump a membros do governo de Vladimir Putin.

A fonte diz que Flynn vai entregar aos investigadores registos de dois negócios bem como documentos pessoais que a comissão de serviços de informação do Senado lhe tinha pedido no início de maio. A mesma pessoa diz que os documentos vão chegar à câmara alta do Congresso na próxima semana.

Depois da recusa inicial, e de há dois meses ter dito que estava disposto a testemunhar em troca de imunidade (a proposta foi recusada), a decisão tomada na terça-feira é o primeiro sinal de que Flynn e os senadores a cargo da investigação chegaram a um consenso. A Associated Press lembra que os investigadores do Congresso continuam a fazer pressão para obter documentos-chave para o inquérito em curso e sublinha que "o tenente-general na reforma tem estado a tentar limitar divulgações prejudiciais que os legisladores democratas hostis podem vir a usar contra ele".

Quando, na semana passada, deu a entender que não ia colaborar com o Senado, Flynn invocou a 5.ª emenda, que protege os cidadãos norte-americanos de "auto-incriminação". Na altura os advogados do ex-chefe do CSN — que, foi entretanto denunciado, a administração Trump contratou mesmo sabendo que ele estava a ser alvo de uma investigação criminal — argumentaram que o pedido inicial do Senado era "demasiado abrangente" e que forçaria Flynn a fornecer informações que poderiam ser usadas contra ele.

A renovada vontade de cooperar com os legisladores surgiu depois de o advogado pessoal de Donald Trump, Michael Cohen, ter rejeitado um pedido semelhante da comissão de serviços de informação da Câmara dos Representantes para que a Casa Branca lhe fornecesse documentos para o inquérito em curso na câmara baixa do Congresso à ingerência russa e às ligações da equipa do Presidente ao governo russo.

Na semana passada, o democrata de topo daquela comissão da Câmara dos Representantes, Adam Schiff, sugeriu que é possível que os legisladores intimem formalmente o governo a fornecer-lhes os documentos necessários para avançar com o inquérito.

"Recusei o convite para participar [na investigação] por estar mal escrito, por ser demasiado abrangente e porque não permitia uma resposta", defendeu Cohen na altura em declarações à AP. "Parece-me irresponsável e desapropriado que o pedido enviado para mim tenha sido divulgado por aqueles que trabalham na comissão."

Ontem, à ABC News, o advogado da Organização Trump que continua a chefiar a equipa de defesa legal do Presidente disse que tanto a comissão da Câmara dos Representantes como a do Senado lhe pediram documentos e testemunhos sobre contactos que ele possa ter mantido com funcionários do governo russo — o que sugere que também ele está sob escrutínio das autoridades, a par de outros membros do governo de Trump, incluindo o seu genro e conselheiro, Jared Kushner.

Em fevereiro, o "New York Times" denunciou que Cohen integrou os esforços da administração para alcançar um "acordo de paz" para a Ucrânia que passava por pressionar o governo em Kiev a aceitar a anexação da Crimeia pela Rússia. Moscovo nega até hoje ter conhecimento desse plano, bem como todas as acusações de ingerência nas presidenciais americanas e de contactos com a equipa de Trump.