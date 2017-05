Austrália. Passageiro tenta entrar em cockpit de avião, após gritar ter explosivos

Avião foi obrigado a regressar ao aeroporto de Melbourne, depois de um passageiro tentar invadir o cockpit do aparelho

Um avião da companhia aérea Malaysia Airlines viu-se obrigado a regressar ao aeroporto de Melbourne, na Austrália, esta quarta-feira, após um passageiro ter tentado entrar no cockpit do avião.

O voo, que tinha como destino Kuala Lumpur, Malásia, foi obrigado a retornar e aterrou em segurança após um pedido de assistência. Liow Tiong Lai, ministro dos Transportes da Malásia, confirmou que o avião “aterrou em segurança após ser forçado a voltar atrás devido a um passageiro transtornado”.

Segundo conta a AFP, o passageiro gritou que tinha em sua posse explosivos, mas a informação já foi negada. O vice-ministro dos Transportes da Malásia, Abdul Aziz bin Kaprawi, disse que “não era uma bomba, mas uma powerbank”, e que o indivíduo aparentava estar sob efeito de álcool.

O passageiro foi dominado pela tripulação do avião e de acordo com a polícia de Victoria, “o homem não entrou no cockpit. O homem foi subjugado e um plano de segurança foi cumprido”.

A Malaysia Airlines informou que os passageiros deixaram o avião em segurança. Em comunicado, a companhia aérea avança que o aparelho se encontrava no ar há cerca de 30 minutos. No entanto, o site FlightRadar24, que regista e segue em tempo real todos os voos a nível mundial, afirma que o aparelho apenas esteve 14 minutos no ar e que vários voos foram desviados enquanto o incidente estava a ser tratado, mas que o aeroporto já se encontra a funcionar normalmente.

A companhia aérea e as autoridades australianas encontram-se a investigar o caso.