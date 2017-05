Atentado perto da embaixada alemã em Cabul provoca pelo menos 80 mortos

Uma grande explosão abalou esta quarta-feira de manhã uma zona da capital afegã, Cabul, perto de várias embaixadas e do palácio presidencial. Ao início da manhã, a BBC avançou que pelo menos nove pessoas morreram e 84 ficaram feridas, citando o balanço mais recente do Ministério da Saúde do Afeganistão. Entretanto, a NBC atualizou os números para 80 mortos e mais de 300 feridos.

Testemunhas falam num carro armadilhado que, ao explodir na praça Zanbaq, destruiu janelas e portas num raio de dezenas de quilómetros. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumo negro sobre o centro da cidade e uma série de carros destruídos.

O correspondente da BBC em Cabul descreve cenas caóticas, com dezenas de pessoas transferidas para o hospital. A polícia já vedou o acesso ao local do crime. Basir Mujahid, porta-voz da polícia de Cabul, disse à Reuters que o carro armadilhado estava estacionado "perto da embaixada da Alemanha, mas [que] há vários outros edifícios e escritórios importantes nas imediações. É difícil dizer qual era o alvo".

Para já, ainda nenhum grupo reivindicou o ataque, que acontece um mês depois de os talibãs afegãos terem anunciado o início de uma grande ofensiva da primavera. O seu principal objetivo, disse o grupo no final de abril, é atacar forças estrangeiras. Neste momento, os Estados Unidos têm cerca de 8400 tropas destacadas no Afeganistão, a par de outros cinco mil soldados de vários países da NATO.

Um ataque recente assumido pelos talibãs contra um campo de treino do Exército afegão em Mazar-e Sharif provocou a morte a pelo menos 135 soldados, levando o ministro da Defesa e o chefe de gabinete das Forças Armadas a resignarem aos seus cargos.

A par dos talibãs, também o autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) tem estado ativo no Afeganistão, tendo reivindicado um atentado bombista no início deste mês que teve como alvo uma coluna de veículos da NATO à sua passagem pela embaixada dos EUA em Cabul. Pelo menos oito civis morreram nesse ataque.