Vaga de protestos e detenções em Marrocos

Nasser Zafzafi, o líder do Movimento Popular de Alhucemas, foi detido esta segunda-feira, três dias após as autoridades marroquinas não terem conseguido fazê-lo e originado que dezenas de jovens tivessem acudido a sua casa em seu auxílio dando lugar a confrontos.

Acusado de obstruir a prática religiosa, Zafzafi arrisca-se a ser condenado a três anos de prisão por, na sexta-feira, ter interrompido o sermão de um imã na mesquita do seu bairro, na cidade de Alhucemas, na região montanhosa do Rif, norte do país.

O ativista interrompeu o sermão religioso, acusando o clérigo de propagar uma mensagem política de apoio ao regime marroquino, fazendo escalar uma vaga de protestos que se expandiram pelas ruas da cidade.

Durante o fim de semana, as autoridades de Alhucemas ordenaram a detenção de pelo menos 22 dos mais destacados ativistas do movimento, mas grupos de direitos humanos indicam que ocorreram 37 detenções.

Apesar disso os protestos prosseguiram, com centenas de jovens a manifestarem-se em várias localidades da região, ao mesmo tempo que milhares de pessoas se solidarizaram com o seu protesto manifestando-se em Casablanca, Rabat e Tânger.

“Deus, Pátria e Povo” foram as palavras de ordem gritadas pelos manifestantes, que deste modo procuram fazer frente à máxima “Deus, Pátria e Rei”.