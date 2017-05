Segurança de portugueses leva secretário de Estado das Comunidades à Venezuela

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, inicia esta terça-feira uma visita à Venezuela para contactos com as autoridades locais e procurar manter a “segurança e bem-estar” dos portugueses e lusodescendentes.

Os objetivos desta visita, que decorre até sexta-feira, foram revelados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, no domingo, em declarações à margem do Horasis Global Meeting, a decorrer em Cascais, arredores de Lisboa.

Santos Silva realçou a importância de “manter um canal de comunicação e colaboração, no sentido de que a segurança e o bem-estar da comunidade portuguesa e luso venezuelana naquele país seja o mais possível preservada”.

A acompanhar José Luís Carneiro estará o secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus da Madeira, Sérgio Marques, que tutela as Comunidades.

Na Venezuela residem cerca de 300 mil emigrantes oriundos da Madeira.

As manifestações a favor e contra o Presidente Nicolás Maduro intensificaram-se desde 1 de abril passado naquele país, depois de o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) divulgar duas sentenças que limitavam a imunidade parlamentar e em que este organismo assumia as funções do parlamento.

Entre queixas sobre o aumento da repressão, os opositores manifestam-se ainda contra a convocatória para uma Assembleia Constituinte, feita a 1 de maio pelo Nicolás Maduro.

Dados oficiais dão conta de que pelo menos 56 pessoas já morreram desde abril, em vários confrontos entre as forças do regime e os oposicionistas a Maduro.