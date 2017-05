Reino Unido poderá ficar preso ao sistema europeu anos depois do Brexit

A Comissão Europeia divulgou ontem dois novos guias de negociação do Brexit onde fica nas entrelinhas que, mesmo que abandone oficialmente a União Europeia em março de 2019 como está previsto, o Reino Unido continuará enredado nos sistemas legal e financeiro do bloco regional durante anos.

Num dos papéis, divulgados pelo “Politico Europe” e aqui pelo "The Guardian", o Executivo comunitário reforça os direitos dos cidadãos, entre eles os britânicos que têm residência permanente num outro país do bloco regional e que, defende a Comissão, devem ser autorizados a concluir esses processos. Também volta a apontar que o Reino Unido vai ser ter de suportar algumas despesas pelo menos até 2021, entre elas o pagamento dos salários dos professores britânicos que trabalham nas escolas onde os filhos de funcionários da UE estudam.

A Comissão defende também que o Reino Unido deve continuar a estar sob a jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça até que todos os casos pendentes estejam concluídos e sugere que a devolução do dinheiro fornecido pelo Reino Unido ao Banco Europeu de Investimento (BEI) pode não acontecer imediatamente a seguir ao Brexit.

Atualmente, o Reino Unido detém 16% de participações no BEI e tem 39,2 mil milhões de euros bloqueados na instituição financeira, dinheiro que, a par do capital detido por outros Estados-membros, é usado para financiar projetos em períodos de 20 a 30 anos. A Comissão diz que as contribuições devem ser “reduzidas em linha com a amortização do portefólio do BEI em circulação à data da saída do Reino Unido”.

Ao todo, e de acordo com contas do “Financial Times”, os britânicos terão de desembolsar 100 mil milhões de euros para a UE quando o Brexit estiver concluído. No início do mês, David Davis, o ministro do governo conservador de Theresa May responsável pela pasta do Brexit, garantiu que o país não vai pagar essa conta de divórcio. Antevê-se assim um braço-de-ferro entre os britânicos e as autoridades comunitárias por causa do dinheiro que, defende Bruxelas, o Reino Unido terá de desembolsar apesar do Brexit para cumprir os seus compromissos orçamentais até se concluir o período 2014-2020.

O segundo dos dois documentos é inteiramente dedicado aos direitos dos cidadãos, uma grande preocupação dos cerca de 48% de britânicos que votaram contra o Brexit em junho de 2016 e de todos os cidadãos da UE que vivem ou que têm familiares a viver em Londres ou noutras cidades do Reino Unido.

A Comissão Juncker diz que não confia no Reino Unido para fazer cumprir os direitos garantidos pela UE caso a caso, sugerindo que “os direitos de todos os cidadãos definidos no Acordo de Saída devem ser concedidos de forma automática tanto no Reino Unido como na UE a 27”.

O Executivo comunitário dá exemplos de como os direitos dos cidadãos ao nível europeu devem ser mantidos mesmo depois do Brexit. Entre eles, é sugerido que um estudante britânico poderá tornar-se um “trabalhador da UE” após completar os seus estudos sem ter de cumprir a legislação de imigração aplicada a cidadãos de países terceiros. Também explica como “uma pessoa que resida legalmente no Reino Unido há menos de cinco anos” deve “poder continuar a acumular os cinco anos de residência necessários para obter direitos permanentes” quando o Acordo de Saída entrar em vigor.

Os documentos surgem dez dias antes de os britânicos serem chamados às urnas para escolher o seu próximo governo, depois de Theresa May ter anunciado legislativas antecipadas para 8 de junho na tentativa de reforçar o seu poder negocial junto de Bruxelas. Neste momento, e de acordo com sondagens recentes analisadas pelo “Telegraph”, o Partido Trabalhista continua em subida e a aproximar-se cada vez mais dos Tories.

Desde 18 de abril, quando May convocou o plebiscito, a primeira-ministra esteve sempre a liderar a corrida mas os seus apoios caíram de 17,8% para 10,5%. “Uma maioria saudável conservadora continua a estar nas cartas”, aponta aquele jornal britânico esta manhã, “mas os trabalhistas parecem agora encaminhados para ganhar mais votos do que quando estavam sob a liderança de Ed Miliband em 2015. Theresa May ainda não vai ficar preocupada, mas os alarmes vão soar se a margem que a coloca em primeiro lugar continuar a encolher.”