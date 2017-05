Dois carros-bomba fazem pelo menos 20 mortos em Bagdade

Atentados com dois carros bomba causaram pelo menos 20 mortos e cerca de 80 feridos esta terça-feira em Bagdade.

O autodenominado Estado Islâmico (Daesh) reivindicou a autoria do primeiro atentado, ocorrido pouco depois da meia-noite local (22h de segunda-feira em Lisboa) em Karrada, distrito comercial da capital iraquiana, e que causou pelo menos 13 mortos e 40 feridos.

Algumas horas depois, a explosão do segundo carro-bomba causou 7 mortos e 38 feridos junto à sede do Governo no distrito Karkh. Esse segundo atentado ainda não foi reivindicado.

Os atacantes aproveitaram o facto das ruas estarem cheias de gente que se encontrava na rua a comer durante a noite antes do jejum diurno do Ramadão.