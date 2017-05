Colômbia dá 20 dias extra às FARC para entregarem armas à ONU

O governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) chegaram a um acordo para alargar o prazo de desarmamento do grupo rebelde. O anúncio foi feito pelo Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, num discurso transmitido na televisão na segunda-feira à noite.

Sob o acordo de paz assinado no final do ano passado pelo executivo e por representantes das FARC, o grupo rebelde tinha até hoje para depôr todas as armas e entregá-las à ONU. Agora terá 20 dias extra para completar o processo, em parte por causa do argumento dos comandantes rebeldes sobre a impossibilidade de cumprir o prazo original por causa dos atrasos na construção de campos especiais para acolher os guerrilheiros desmobilizados.

O primeiro acordo de paz foi firmado depois de quatro anos de conversações em Havana mas acabou por ser chumbado por uma maioria simples dos colombianos num referendo em outubro. Um segundo tratado, concluído em dezembro e aprovado pelo Congresso sem nova consulta popular, dava aos cerca de sete mil guerrilheiros distribuídos por 26 zonas de transição até 30 de maio, esta terça-feira, para entregar todas as armas às Nações Unidas. Mas “num acordo conjunto entre a ONU e as FARC, concordámos que a entrega das armas não vai terminar terça-feira como tinha sido planeado, mas sim dentro de 20 dias”, anunciou o líder colombiano estqa segunda-feira. “A alteração da data não afeta, de forma alguma, a firme decisão e claro compromisso do governo e das FARC em cumprir o acordo [original]”, garantiu Santos.

No discurso à nação, o Presidente — que foi laureado com o Nobel da Paz em 2016 por causa dos seus esforços para enterrar o conflito de meio século — também explicou que os rebeldes terão agora até 1 de agosto para permanecer nos campos de desmobilização e que só a partir desse dia é que serão obrigados a dar início ao processo de reintegração na sociedade civil. No início deste mês, numa cerimónia em Bogotá, o primeiro grupo dentro das FARC a concluir o processo de desarmamento recebeu certificados da missão da ONU para que os seus membros comecem a reintegrar-se na sociedade colombiana.