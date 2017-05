Austrália quer proibir pedófilos condenados a viajar para o estrangeiro

A Austrália anunciou esta terça-feira que está a planear proibir os pedófilos condenados de viajarem para o estrangeiro, de forma a proteger as crianças de países vulneráveis. A proposta vai ser apresentada ao Parlamento em breve.

O ministro da Justiça australiano, Michael Keenan, afirmou que a medida afetaria cerca de 20 mil criminosos que já cumpriram as suas penas, mas que permanecem sob vigilância das autoridades.

Keenan avançou ainda que se trata de uma medida sem precedentes no mundo, uma vez que “nenhum país tomou medidas tão fortes e decisivas para impedir os seus cidadãos de irem para o estrangeiro, muitas vezes para países vulneráveis, para abusar de crianças”.

Derryn Hinch, um ativista que luta por leis mais rígidas para lidar com os predadores sexuais, defende que a proposta protegeria as crianças, “se se for a Bali, a Phnom Penh ou a Siem Reap, vê australianos de meia-idade, homens brancos, na companhia de um menino local – e eles não estão lá a apanhar sol ou a bronzear-se”, refere a BBC.

No ano passado, cerca de 800 agressores sexuais na Austrália conseguiram viajar para o estrangeiro. Um dos casos mais recentes é o de um pedófilo que foi condenado a 15 anos de prisão na Indonésia, por abuso sexual de 11 meninas e adolescentes.