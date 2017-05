Alterações climáticas ameaçam aquecer cidades em 8ºC até ao final do século

A combinação do aquecimento global com o aquecimento urbano localizado vai levar a que algumas cidades do mundo assistam a uma subida das suas temperaturas médias na ordem dos 8ºC até 2100, alertam especialistas num estudo divulgado no jornal especializado “Nature Climate Change” e explorado pelo “The Guardian” esta terça-feira.

Um tal aumento da temperatura média, aponta a equipa responsável pela investigação, terá “consequências terríveis” na saúde dos que vivem em centros urbanos, roubando mão-de-obra às empresas e indústrias e aumentando a pressão sobre recursos naturais como a água, que já estão sob ameaça por causa das alterações climáticas.

As projeções têm por base o pior cenário possível, um em que as emissões de gases com efeito de estufa vão continuar a aumentar até ao final do século XXI. Se assim for, pelo menos um quarto das cidades mais populosas do mundo poderão vir a enfrentar um aumento total de 8ºC ao longo dos próximos 83 anos.

Desses, 5ºC terão a ver com o aquecimento global do planeta, com os restantes graus centígrados atribuídos ao chamado “efeito das ilhas de calor urbanas” (UHI, na sigla inglesa) — que ocorre quando parques, barragens e lagos, que desempenham um papel de arrefecimento, são substituídos por cimento e asfalto. “O top 5% [das cidades com mais habitantes] pode assistir a aumentos da temperatura na ordem dos 8ºC ou mais”, refere o coautor do estudo, Francisco Estrada.

Com a sua equipa, o especialista do Instituto de Estudos Ambientais da Holanda recorreu a diferentes projeções da subida da temperatura média do planeta e combinou-as com os efeitos e potenciais perigos das ilhas de calor urbanas para tentar calcular os futuros custos do aquecimento para as cidades. A principal conclusão: uma cidade mediana pode vir a perder entre 1,4% e 1,7% do PIB por ano até 2050 e entre 2,3% e 5,6% até 2100.

“Para as cidades mais afetadas, as perdas podem chegar aos 10,9% do PIB até 2100”, alerta a equipa, acrescentando que o efeito UHI aumenta “de forma significativa” as temperaturas nas cidades e as perdas económicas decorrentes do aquecimento global.

Nesse sentido, e a par dos esforços globais de combate às alterações climáticas, são necessárias mais ações locais para reduzir o UHI, entre elas plantar mais árvores nos centros urbanos e encontrar soluções de arrefecimento dos telhados e dos pavimentos. Tal pode ajudar a esfriar a temperatura na Terra e a minimizar os custos, sublinham os especialistas. O estudo hoje divulgado tem por base uma análise cuidada dos dados disponíveis sobre 1692 grandes cidades, recolhidos entre 1950 e 2015.

Atualmente, e apesar de cobrirem apenas 1% da superfície do planeta, as cidades produzem cerca de 80% do produto mundial bruto, sendo responsáveis por cerca de 78% do total de energia consumida a nível mundial e por mais de 60% das emissões de dióxido de carbono globais, sobretudo decorrentes da queima de carvão, petróleo e gás para combustível.

Em dezembro de 2015, 197 países alcançaram um Acordo do Clima em Paris para manter o aumento da temperatura média mundial abaixo de 2 graus centígrados em relação aos níveis registados antes da revolução industrial — entre outras, através da redução de emissões de gases com efeitos de estufa a nível global.

Esse acordo, que foi ratificado em setembro pelos dois maiores poluidores mundiais, EUA e China e que entrou em vigor em novembro, está agora sob risco com a administração de Donald Trump. No sábado, num encontro do G7 na Sicília, o Presidente norte-americano remeteu para esta semana uma decisão final sobre se vai ou não respeitar os objetivos definidos — isto depois de, durante a campanha, ter dito que o aquecimento global é um “embuste” criado para que a China não tenha concorrência mundial e de, já enquanto Presidente, ter anulado a “guerra ao carvão” lançada por Barack Obama.