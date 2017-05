Adolescente israelita fez mais de 2000 ameaças de bomba falsas

A maioria dos alvos eram norte-americanos, mas a acusação foi agora apresentada num tribunal de Telavive

As ameacas, que não pararam durante dois anos, prometiam bombas e massacres a tiro. Na maioria eram dirigidas a escolas e centros comunitários judaicos nos EUA. A sua persistência gerou o receio angustiante de um dia a tragédia aconteceria mesmo. Além das instituições judaicas, houve ameaças contra esquadras, hospitais, centros comerciais e aviões. Pelo menos um avião foi forçado a aterrar de emergência, com passageiros a sair pelas mangas (alguns ficaram feridos), e outro teve de largar oito toneladas de combustível em pleno ar.

Também não faltaram vitimas individuais: um senador estatal do Delaware, objeto de chantagem; os residentes de uma casa na Geórgia onde foi denunciado um assalto e um tiroteio que nunca existiram; um funcionário do Pentágono cujos filhos estariam prestes a ser raptados e mortos. O alarme era tal que o presidente Trump se lhe referiu num discurso em fevereiro, deplorando o regresso do anti-semitismo. Embora a maioria dos alvos se situassem nos EUA, havia outros em lugares distantes: Austrália, Nova Zelândia, Israel...

Isso implicou uma investigação mobilizando as polícias de vários países. Finalmente, em março, um suspeito foi preso: Michael Ron David Kadar, um israelita-americano residente na cidade de Ashkelon (Israel). O insólito não foi apenas ele ter dezoito anos. Segundo a acusação agora apresentada num tribunal de Telavive, cometeu todos aqueles atos criminosos sozinho, a partir do quarto que ocupa na casa dos seus pais.

Graças a uma antena grande na janela, Kadar apanhava a wifi dos vizinhos e utilizava-a sem remorso. Aplicações especiais disfarçavam-lhe a voz. Outro software ocultava o I.P do seu computador. Embora os ataques tenham atingido cerca de 2000 instituições durante um período relativamente longo, não foi fácil localizá-lo. Os investigadores aproximavam-se gradualmente, ajudados em parte pela busca obsessiva que Kadar fazia de notícias sobre as confusões que provocava.

Ameaças de bomba: um serviço à lista

Se a sofisticação técnica era grande, a motivação poderá ser ainda mais complexa. Sendo Kadar judeu, e tendo emigrado com os pais para Israel quando tinha seis anos, o que o fez tomar como alvo outros judeus nos EUA?

Pelo meio há indiscutivelmente uma componente de ganância. A partir de certa altura, Kadar começou a oferecer os seus serviços na Darknet, a troco de dinheiro: para fazer encerrar uma escola cobrava 80 dólares (clientes potenciais: estudantes mal preparados para um exame). Para uma ameaça de bomba num avião, 500. O pagamento fazia-se em bitcoins. Kadar terá acumulado na sua conta o equivalente a 240 mil dólares, segundo as autoridades.

Elas sabem tudo isso porque o adolescente manteve no seu computador registos pormenorizados do que ia fazendo. Os registos constituem uma base fundamental para as

dezenas de acusações que vários tribunais acabam de formalizar. Só em Orlando (Flórida) são 28, incluindo ameaças telefônicas. Há mais três de ciber-assédio na Georgia.

Israel apresentou a sua própria lista, o que faz pensar que Kadar acabará por ser julgado lá. Os Estados Unidos ainda não fizeram um pedido oficial de extradição, e há rumores sobre tensões à volta do assunto. Os dois países têm um tratado de extradição desde 1963, mas quando o suspeito é judeu há frequentemente desconforto. Afinal, Israel foi criado como um

refúgio para os judeus do mundo inteiro. E dadas as características de Kadar, bem como o facto de as suas vítimas se distribuírem por diversos continentes, poderá fazer sentido julgá-lo no seu país natal.

Isso será uma vantagem para ele, pois a pena máxima que lá enfrenta, dez anos, é bastante inferior à que arriscaria nos EUA.

Uma criança "diferente e única"

O pai de Kadar pediu desculpa, profusamente, à comunidade judaica. Mas explicou que o seu filho não é um criminoso. O problema é de natureza psicológica. Embora altamente inteligente, Michael Kadar tem uma empatia muito reduzida. Desde pequeno que revelou incapacidade social, tendo sido educado em casa e sem quaisquer amigos. Um tumor cerebral não operável (a defesa apresentou radiografias no tribunal) será uma das principais causas da sua doença mental.

Para as autoridades, os crimes são suficientemente graves para justificar uma punição severa. A Liga Anti-Difamação, uma organização judaica americana, concorda: "Essas ameaças foram crimes de ódio que desencadearam intencionalmente um medo generalizado em instituições comunitárias judias, provocando evacuações, interrupções significativas de serviço e profunda ansiedade, disse o porta-voz da Liga.

O porta-voz da Liga defendeu a extradição de Kadar, mas uma fonte judicial israelita deu a entender ser pouco provável que isso aconteça: "Ele era um menor quando cometeu alguns dos crimes, as ameaças também foram feitas em Israel e noutros países, não apenas nos Estados Unidos, e há alegações sobre o seu estado mental".

Em suma, aquele adolescente que surgiu em tribunal sempre com a cara e a cabeça cobertas poderá jamais voltar ao país de onde saiu quando era criança. Uma criança "diferente e única", nas palavras do seu pai.