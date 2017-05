Tratadora de zoo inglês morre após ser atacada por tigre

As autoridades britânicas acreditam que se tratou de um incidente

Uma tratadora do jardim zoológico inglês Hamerton Zoo Park morreu esta segunda-feira ao ser atacada por um tigre que entrou no recinto onde ela se encontrava, anunciou hoje a polícia do condado de Cambridgeshire, no sudeste de Inglaterra.

"Um tigre entrou num recinto cercado com uma tratadora. Lamentavelmente, a tratadora morreu no local do ataque. Pediu-se aos visitantes que abandonassem o zoo. Em nenhum momento o animal saiu do recinto", precisou a polícia em comunicado.

Fontes policiais indicaram que o ataque, ocorrido às 10:15 TMG (11:15 em Lisboa) no jardim zoológico situado na cidade de Huntingdon, foi um acidente e que a morte não está a ser tratada como "suspeita".