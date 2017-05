Políticos alemães arrasam Donald Trump após cimeira do G7

Um dia depois de a chanceler alemã ter defendido que os países da UE devem manter-se unidos e tomarem as rédeas do seu destino, vários líderes germânicos fizeram esta segunda-feira alertas no mesmo sentido e dirigiram críticas a Donald Trump após a cimeira do G7.

O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Sigmar Gabriel, acusou o Presidente norte-americano de ter uma "visão política míope", que vai contra os interesses da UE e "enfraquece o Ocidente".

"Qualquer um que acelere as mudanças climáticas enfraquecendo proteção ambiental, que vende mais armas em zonas de conflito e que não quer resolver politicamente conflitos religiosos está a colocar em risco a paz na Europa", afirmou Sigmar Gabriel.

O líder da oposição Martin Schulz acusou, por sua vez, Trump de "agir como um líder autocrático" e de ter tentado "humilhar" Merkel em Bruxelas.

O governo alemão insistiu contudo esta segunda-feira na necessidade da Alemanha continuar empenhada em fortalecer as relações transatlânticas. O ministro do Interior alemão garantiu que a cooperação em matéria de segurança e defesa com os EUA é de "extrema importância" e será reforçada.

O porta-voz da chanceler, Steffen Seibert, assegurou que Berlim vai continuar a querer reforçar esse lado, depois de a governante alemã ter sugerido que a Europa já não pode confiar inteiramente nos Estados Unidos.

Clima de desconfiança

"Os tempos em que podíamos contar totalmente uns com os outros acabaram em certa medida. Verifiquei isso nos últimos dias", afirmou Angela Merkel no domingo, durante um comício em Munique, após ter participado nas cimeiras da NATO e do G7.

"É por isso que a única coisa que posso dizer é que nós, os europeus, temos de tomar as rédeas do nosso destino", sublinhou a chanceler.

Seibert salientou que Merkel é "uma transatlântista convicta", adiantando que as relações germano-norte-americanas "são um forte pilar da política externa e de segurança" da Alemanha e que o país "continuará a trabalhar para fortalecer essas relações".

O porta-voz de Merkel assinalou que "precisamente porque são tão importantes (as relações), é correto referir as diferenças honestamente".

A importância das relações com os Estados Unidos foi igualmente realçada esta segunda-feira pelo presidente dos serviços secretos alemães internos, Hans-Georg Maassen, em declarações à televisão pública ARD à margem de um colóquio sobre terrorismo islâmico.

"Cooperação é fundamental"

"A cooperação com os Estados Unidos é fundamental porque nos dão boa informação. Necessitamos dos norte-americanos", afirmou Maassen.

Durante a cimeira do G7 (Alemanha, França, Itália, Japão, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido), realizada em Taormina, na Itália, os dirigentes reconheceram a incapacidade para encontrar um terreno de entendimento com os EUA sobre o combate às alterações climáticas.

Isto porque o Presidente norte-americano, Donald Trump, que tinha advertido antes o G7 de que não determinaria a sua posição senão após esta cimeira, não mudou de posição apesar das insistências dos outros seis dirigentes a favor do acordo de Paris.

"Tomarei a minha decisão final sobre o Acordo de Paris na próxima semana", escreveu Trump no sábado, no Twitter, sem avançar mais detalhes.

Na sua declaração final no final da reunião em Taormina, os líderes de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, assim como da União Europeia, reconheceram a necessidade de esperar pela decisão de Washington.