Para baixar impostos, Trump quer cortar metade da reserva estratégica de petróleo

O Presidente Donald Trump tenciona vender metade da reserva estratégica de petróleo (REP) dos Estados Unidos. A proposta consta do projeto de orçamento para o ano fiscal de 2018, apresentado está semana no Congresso.

A REP, um conjunto enorme de depósitos situados em cavernas no Texas e na Luisiana, visa proteger os EUA de eventuais cortes na produção global. Foi criada em 1975, na sequência do embargo instituído pelos países árabes após a Guerra do Yom Kippur, vencida por Israel (a intenção dos países árabes foi castigar os EUA por venderem armas ao estado judaico).

Embora a REP seja a maior reserva do género no mundo, os 687.7 milhões de barris que a constituem são uma pequena fração da produção mundial. Mas fornecem aos EUA a garantia de que, mesmo numa situação extrema de crise internacional, haverá petróleo suficiente para vários meses de consumo no país.



“É uma arma para desmobilizar tentativas de fazer chantagem por parte dos produtores”, explica Nuno Ribeiro da Silva, antigo secretário de Estado da Energia e atual presidente da Endesa. Ele lembra, porém, que as circunstâncias mudaram ao longo dos últimos anos. Nos anos 70, quando a OPEP (Organização de Países Exportadores de Patróleo) era toda poderosa na área, a REP afigurava-se como um mecanismo de defesa indispensável. Hoje, dado o enorme aumento da produção doméstica de petróleo nos Estados Unidos, muita gente considera-a um luxo desnecessário, pelo menos com as dimensões que ainda tem. Até porque a manutenção da reserva implica despesas substanciais.

“É como comprar extintores que nunca são usados”, diz Ribeiro da Silva. “Diminuir as reservas estratégicas significa que os EUA estão confortáveis relativamente ao mercado”.



Hoje, os EUA disputam o posto de maior produtor mundial de petróleo com a Arábia Saudita e a Rússia. Essa evolução tem sobretudo a ver com o incremento da produção do chamado shale oil, isto é, petróleo obtido a partir de xisto betuminoso. Ao contrair a oferta – o que fez várias vezes, para impedir os preços de descerem abaixo de certos níveis –, a OPEP estimulou inovações que tornaram o shale muito mais viável. “Hoje, o shale a cinquenta dólares ganha dinheiro”, diz Ribeiro da Silva.

Objetivo: reduzir a dívida nacional cortando impostos ao mesmo tempo

Não são só os EUA que têm reservas desse tipo. Todos os países que integram a Agencia Internacional de Energia comprometem-se a manter reservas suficientes para noventa dias. Na União Europeia, segundo o presidente da Endesa, a orientação geral são 120 dias. “Todos os estados-membros têm obrigação de definir a sua reserva”, diz. “Em Portugal habituámo-nos a cumprir estes desígnios” (embora mais no petróleo do que no gás, especifica). A nossa reserva encontra-se distribuída por diversos lugares, em especial numa zona de antigas instalações da NATO, entre a Caparica e o Meco. “Contabiliza-se nas várias tancagens e refinarias", diz Ribeiro da Silva. "Há umas habilidades. Os depósitos nos navios e o gás nos canos, por exemplo, contam para as reservas”.



José Carlos Carvalho

No caso dos EUA, nem toda a gente concorda com os argumentos invocados por Trump para vender metade da reserva. O propósito, segundo ele, é reduzir a dívida nacional em 16 mil milhões de dólares (14,3 mil milhões de euros) ao longo de dez anos. Para evitar desequilíbrios no mercado – vendas maciças tendem a fazer descer os preços –, a coisa será feita gradualmente. Mas há quem note que a reserva não se chama estratégica por acaso. Renunciar à segurança que ela dá apenas para satisfazer objetivos de curto prazo – no fundo, para tornar possíveis os grandes cortes de impostos que Trump inclui no projeto de orçamento – é uma decisão precipitada, segundo alguns comentadores. Em última análise, o Congresso precisa de a aprovar, embora o Presidente tenha alguma discricionariedade na matéria, como se vê pelo facto de tanto Clinton como Obama terem, anteriormente, ordenado vendas limitadas de petróleo da reserva para financiar certos programas governamentais.



Em termos gerais, Ribeiro da Silva acha que o mercado internacional se encontra numa situação relativamente confortável. O comunicado emitido após a reunião da OPEP da passada quinta-feira confirmou a sua previsão de que não haveria nenhum golpe de teatro suscetível de afetar a situação de aprovisionamento. O mercado antecipava que os produtores decidiriam manter por mais nove meses os cortes de produção atualmente em vigor, e assim aconteceu.

Mas nem tudo é linear. A Líbia e o Iraque estão autorizados a aumentar a produção “devido a carências extraordinárias”. E depois há o caso da Venezuela, onde, segundo Ribeiro da Silva, “cada euro é um euro”, e portanto os compromissos valem o que valem. Ou não valem...