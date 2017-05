McCain: Putin “é a maior ameaça, mais do que o Daesh”

Vladimir Putin “é a maior e mais importante ameaça, mais até que o Daesh [autoproclamado Estado Islâmico] ”. É Jonh McCain quem o diz. Esta segunda-feira, durante uma visita a Canberra, a capital australiana, o ex-candidato à Casa Branca e senador Republicano teceu duras críticas à administração russa, defendendo a necessidade de sancionar o país.

“Acho que o Daesh pode fazer coisas terríveis. Mas são os russos que estão a tentar destruir o pilar fundamental da democracia ao tentarem alterar o resultado das eleições norte-americanas”, disse McCain em declarações à publicação australiana ABC News. “Não vejo nada que prove que tenham sido bem-sucedidos, mas tentaram e ainda continuam a tentar mudar as eleições”, acrescentou, dando como exemplo o recente sufrágio em França.

McCain insistiu que a Rússia de Putin “é o maior desafio a enfrentar” e acusa o Presidente de ter “desmembrado a Ucrânia” e estar a “pressionar a zona do Báltico” (Lituânia, Letónia e Estónia). A questão com a Rússia, disse, é “um escândalo de proporções significativas”, mas mesmo assim, McCain acredita que é possível a cooperação para “vencer em Mossul, vencer no Afeganistão e vencerem Raqqa”.

“Estou nervoso com o que aí vem. Acredito que o Presidente [Donald Trump] tem uma grande confiança na equipa de segurança interna. Acredito que, na maioria das vezes, aceite os seus conselhos. Posso dizer que ele faz sempre isso? Não. Incomoda-me que não faça? Sim, incomoda”, afirmou o senador.

Relativamente ao Acordo de Paris, que Trump já criticou e garantiu que não irá cumprir, M;cCain lembrou que foi a administração anterior de Barack Obama que se comprometeu. “Assinou o acordo sem a aprovação do Congresso, o que permite que o Presidente revogue”, sublinhou. “Penso que os europeus estão legitimamente preocupados”, acrescentou.