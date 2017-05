Macron recebe Putin num clima de “desconfiança mútua”

“É indispensável conversar com a Rússia, porque há uma série de assuntos internacionais que não serão resolvidos sem um duro diálogo com eles”, afirmou o novo Presidente francês, que esta segunda-feira recebe o seu homólogo russo em Paris. O convite de Emmanuel Macron a Vladimir Putin surgiu de surpresa. A guerra na Síria e no leste da Ucrânia são alguns dos assuntos que os afastam.

Durante a campanha eleitoral francesa, Putin mostrou-se claramente favorável à candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, que recebeu em março no Kremlin, e ao conservador Francois Fillon. Quer um quer outro manifestaram-se no sentido de acabar com as sanções à Rússia. Membros da equipa de Macron acusaram os media russos de tentarem interferir no processo democrático e o candidato condenou Putin pela sua “uma estratégia híbrida que conjuga intimidação militar e guerra de informação”.

“Serei exigente nos meus contactos com a Rússia”, afirmou Macron no sábado, no final da cimeira do G7, na Sicília, onde os líderes ocidentais acordaram mesmo em impor novas medidas contra a Rússia se a situação na Ucrânia não melhorar. O novo Presidente francês surge assim como o primeiro líder ocidental a encontrar-se com Putin após a cimeira.

Apesar de todos esses fatores, os analistas consideram que a visita do líder russo a Paris representa uma oportunidade para os dois países melhorarem um relacionamento que se deteriorara durante os últimos meses da presidência de François Hollande. Em outubro, Putin cancelou abruptamente uma visita a Paris durante a qual deveria ter inaugurado o complexo da catedral russa e debatido com Hollande as conversações de paz para a Síria, depois de o Presidente francês ter declarado que a Rússia poderia ser acusada de crimes de guerra devido à sua atuação em apoio ao regime sírio de Bashar al-Assad.

Discutir cara a cara

Depois da vitória de Macron, contudo, Putin foi rápido a congratulá-lo, manifestando-se interessado em trabalhar para “superar a desconfiança mútua” e em “juntar forças para assegurar a estabilidade e segurança internacional”.

“Como alguém que dá a maior importância aos contactos pessoais, Putin acredita que apenas um encontro face a face pode dar resposta a muitas questões sobre Macron como Presidente da França, assim como sobre o futuro curso da sua política e a sua posição para com a Rússia”, frisou Tatyana Stanovaya do Centro de Tecnologias Políticas, um think tank independente baseado em Moscovo. “Putin sabe muito bem que apenas um encontro produtivo pode levar ao radical restabelecimento de laços. Seria parvo não aproveitar esta oportunidade”, acrescentou, no comentário citado pela agência Associated Press.

“O encontro é muito importante tanto para a Rússia como para a França”, aifrmou Yuri Ushakov, conselheiro de Putin para a área dos Negócios Estrangeiros. Apesar das profundas divergências, Macron declarou não acreditar nas “invetivas públicas mas no diálogo bilateral” e em relação à questão síria manifestou-se favorável à “construção de uma solução política inclusiva de uma forma muito mais coletiva.

O encontro entre os dois líderes tem lugar no sumptuoso palácio de Versalhes, onde os dois homens irão inaugurar, simbolicamente, a exposição que assinala os 300 anos do estabelecimento dos laços franco-russos, ocorrido durante a visita do czar Pedro, o Grande, a França em 1717. Após as conversações e uma conferência de imprensa conjunta, Putin irá por fim visitar o complexo da catedral ortodoxa de Paris.