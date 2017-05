EUA “podem vir a proibir” portáteis nas cabinas de todos os voos comerciais

As autoridades norte-americanas estão a estudar a possibilidade de banir computadores portáteis das cabinas de todos os voos comerciais que partam para os Estados Unidos, uma medida que já está a ser aplicada a voos oriundos de dez aeroportos de países de maioria muçulmana desde março.

Numa entrevista à Fox News este domingo, John Kelly, secretário de Segurança Nacional, disse que os Estados Unidos planeiam "elevar a fasquia" da segurança aérea, incluindo aplicar restrições às bagagens de mão, para protegerem o país de possíveis ataques terroristas. "É com isso que eles estão obcecados, os terroristas, com a ideia de derrubarem um avião em pleno voo, em particular se for de uma companhia aérea dos EUA, em particular se estiver cheio de pessoas dos EUA."

Há dois meses, Washington proibiu os passageiros de voos oriundos de dez aeroportos específicos de transportarem equipamentos eletrónicos maiores que um telemóvel na bagagem de mão. A medida obriga a que estes equipamentos sejam despachados na bagagem de porão quando os voos partem para os EUA dos aeroportos Mohammed V em Casablanca (Marrocos), Ataturk em Istambul (Turquia), Cairo (Egito), Rainha Alia em Amã (Jordânia), Jeddah e Riade (Arábia Saudita), Kuwait, Hama em Doha (Qatar) e Abu Dhabi e Dubai (Emirados Árabes Unidos). Entretanto, foi noticiado que uma medida semelhante ia ser aplicada em alguns ou em todos os voos oriundos da Europa.

Este domingo, Kelly disse que a possibilidade de a medida ser alargada a todos os voos para os EUA se integra num plano abrangente de reforço da segurança aérea contra o que o responsável da administração Trump diz ser "uma ameaça sofisticada real". Na mesma entrevista, o chefe de Segurança Nacional disse que ainda não há uma data prevista para pôr em prática esta proibição. "Ainda estamos a analisar informações das secretas e estamos num processo de definir [as ameaças], mas vamos subir a fasquia na [segurança na] aviação, vai ficar muito mais elevada do que está agora."

As companhias aéreas estão preocupadas com o impacto financeiro destas medidas na procura de voos, mas dizem que vão respeitar as ordens. "O que quer que seja decidido, nós iremos cumprir", disse na semana passada Oscar Munoz, diretor-executivo da United Airlines, num encontro com funcionários da empresa.

Em janeiro, as empresas de aviação comercial foram apanhadas de surpresa pelo decreto que Trump assinou, ao final de uma semana no poder, para impedir a entrada nos EUA de cidadãos do Iraque, da Síria, da Líbia, da Somália, do Sudão e do Iémen – uma medida que foi acionada de imediato e que gerou o caos em aeroportos de todo o mundo, antes de ser suspensa por um juiz federal norte-americano. (Um segundo decreto com o mesmo objetivo de impedir temporariamente a entrada de cidadãos de seis desses países de maioria muçulmana e para suspender o acolhimento de refugiados também foi travado pelos tribunais.)

Desta vez, no que toca ao transporte de portáteis na bagagem de mão, a administração Trump está a manter a indústria informada dos seus passos e decisões, aponta a Al-Jazeera. Em comunicado, a Delta Airlines refere que "continua em contacto próximo com o Departamento de Segurança Nacional" e, no encontro da semana passada, Munoz pareceu aplaudir o governo norte-americano por ter dado um "pré-aviso" à United. "Temos sido constantemente atualizados sobre o assunto. Sabemos mais do que a maioria. E, novamente, se existe uma ameaça credível temos de garantir que se aplicam as medidas apropriadas."