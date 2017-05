Coreia do Norte executa terceiro teste de mísseis em três semanas

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico de curto alcance naquele que terá sido o seu terceiro teste em apenas três semanas. O míssil Scud percorreu uma distância de cerca de 450 quilómetros antes de cair em águas territoriais japonesas, levando as autoridades nipónicas a apresentarem um protesto formal contra o regime de Kim Jong-un e a prometerem "ações concretas" de retaliação.

Os analistas dizem que os mais recentes testes de mísseis indicam que o Norte está a alcançar grandes progressos no objetivo de garantir que os seus mísseis conseguem transportar ogivas nucleares. O reforço da atividade bélica nas últimas semanas é um desafio às resoluções que a ONU tem adotado para condenar e proibir os testes nucleares e de mísseis executados por Pyongyang.

De acordo com o Comando dos EUA para o Pacífico, o último míssil testado foi lançado na madrugada desta segunda-feira (hora portuguesa) a partir de Wonsan e esteve no ar durante cerca de seis minutos. Em Tóquio, Yoshihide Suga, chefe de gabinete do primeiro-ministro nipónico, informou os jornalistas que o míssil caiu numa área marítima entre as ilhas de Sado e Oki, que integram a zona económica exclusiva do Japão.

Um porta-voz do Exército sul-coreano acrescentou que o míssil atingiu uma altitude de 120 quilómetros e que "já está em curso uma análise ao número específico" de mísseis lançados, o que indica que mais do que um terá sido testado pelo Norte esta segunda-feira.

A Coreia do Norte tem armazenada uma grande quantidade de mísseis Scud de curto alcance que foram desenvolvidos pela União Soviética e que, modificados, podem alcançar uma distância de mil quilómetros. Os dos anteriores lançamentos este mês envolveram mísseis de médio e longo alcance – o primeiro deles um tipo de rocket capaz de transportar uma ogiva nuclear, garantiu Pyongyang.

O regime de Kim continua a defender que os seus programas nuclear e de mísseis são necessários para contrariar as agressões dos EUA e dos seus aliados na região. Estes acusam a Coreia do Norte de estar prestes a concluir o desenvolvimento de um míssil balístico intercontinental capaz de atingir o território norte-americano.