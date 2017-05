Bombardeamentos contra o Daesh continuam a matar civis

Cento e seis civis, entre os quais 47 crianças. Este é o saldo de dois bombardeamentos da coligação aliada contra o autodenominado Estado Islâmico (Daesh) no final da semana passada. O alvo foram edifícios na cidade síria de Al Mayadeen, onde se alojavam familiares de membros do Daesh. O Observatório Sirio para a Direitos Humanos (OSDH), sediado em Londres, confirma a notícia com base em fontes próprias que tem no local e protesta: "Que direito tem a coligação de matar mulheres e crianças, mesmo que sejam famíiliares de combatentes do Daesh?", questiona Rami Abdul Rahman, diretor do OSDH.

O porta-voz da coligação que efetuou os bombardeamentos, coronel norte-americano Ryan Dillon, voltou a garantir que são tomados todos os cuidados "para mitigar o sofrimento humano e as baixas enquanto prosseguimos a luta para derrotar o Daesh (...) Quanto mais depressa o vencermos, mais depressa acabará o sofrimento".

Porém, mudanças recentes nas chamadas rules of engagement, as regras que determinam o que é ou não permitido durante as ações militares, parecem estar relacionadas com um aumento substancial das baixas civis na Síria. Só entre 23 de abril e 23 de maio, o número cifrou-se em 225. Durante os três anos anteriores, a contabilidade oficial da coligação estimava-as em 352.

Em dezembro passado, o então Presidente norte-americano Barack Obama instituiu uma diretiva que deu aos comandantes no terreno o poder de ordenarem bombardeamentos sem autorização do Pentágono, com maior latitude na escolha dos alvos. Enquanto antes se exigia uma certeza quase absoluta de que não haveria civis no meio deles, essa passou a ser uma consideração menos importante.

A diretiva de dezembro foi mantida em vigor por Donald Trump, e toda a orientação deste vai no sentido de dar mão livre aos oficiais. Durante a campanha eleitoral do ano passado, aliás, ele disse expressamente que para dissuadir os terroristas às vezes era preciso matar as suas famílias. Chamou a isso "ser duro".

Ofensiva em crescendo, baixas civis aumentam

Tragédias do mesmo gênero parecem inevitáveis à medida que se intensifica a ofensiva contra os dois grandes redutos do Daesh, as cidades de Raqqa, na Siria, e Mosul, no Iraque. Já em março, mais de cem pessoas morreram num ataque que atingiu um depósito de armas em Mosul. Há duas semanas, 23 trabalhadores rurais foram mortos perto de Raqqa, e logo a seguir outros 60 noutra zona controlada pelo Daesh, segundo a Al Jazeera.

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zei Ra'ad Al Hussein, nota que os civis se encontram numa situação cada vez mais impossível na zona. "Os mesmos que sofrem bombardeios indiscriminados e execuções sumárias pelo Daesh, também são vítimas dos ataques aéreos em escalada. Infelizmente, o mundo exterior presta escassa atenção à situação terrível dos civis encurralados nessas áreas", reclama.

Um dos efeitos perversos será a execução pelo Daesh de alegados colaboradores da coligação no terreno.

Nos ataques do final da semana passada, a maioria dos mortos foram sírios e marroquinos que tinham fugido de Raqqa. Além das crianças, uma larga parte das restantes vítimas eram mulheres. A coligação acusa frequentemente o Daesh de usar civis como escudos humanos.